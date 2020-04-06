Годовщину освобождения Бухенвальда из-за коронавируса отметят виртуально

В грядущие выходные 75-ю годовщину освобождения концлагеря Бухенвальд отметят виртуально. Об этом немецкому инфорагентству DPA сообщила Рикола-Гуннар Люттгенау, представитель фонда "Памятники Бухенвальда и Миттельбау-Дора".

Собирать народ в святой день освобождения американскими войсками концлагерей Бухенвальд и Дора нельзя из-за коронавируса. Поэтому организаторы мероприятия и решили провести торжества виртуально.

Для этого в интернете будет выделена специальная страница, на которой выжившие бывшие узники данных лагерей смерти, общественные деятели и другие желающие смогут высказаться по этому поводу, рассказать о том, каким мучениям подвергались арестанты, сделать соответствующие заявления. Других подробностей пока не сообщается.

Первоначально траурные торжества были запланированы на воскресенье 12 апреля. Помешал коронавирус. Тем не менее, как сказали журналистам в фонде, 11 апреля к мемориалу будут возложены венки, но без участия широкой публики.

В Бухенвальде и его филиалах погибли 56 тысяч человек. Кого-то убили, кто-то умер от болезней, голода и проводившихся на них медицинских экспериментов. Здесь же были расстреляны восемь тысяч советских военнопленных.