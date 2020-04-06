Япония на месяц вводит режим чрезвычайной ситуации

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вводит режим чрезвычайной ситуации в Токио, Осаке и еще пяти префектурах, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Пока что ожидается, что особое положение продлится один месяц.

Декларация о чрезвычайном положении разработана на основе аналогичного документа, подготовленного во время предыдущей пандемии гриппа в 2009 году, сообщает японская газета Mainichi. Однако в тот раз документ применен не был.

Цель введения чрезвычайного положения, по словам Абэ - сохранить возможности медицинской системы страны и снизить контакты людей друг с другом. Наряду с введением ЧС власти предлагают пакет экономической помощи, включающий более 6 триллионов иен (около 55 миллиардов долларов) прямых платежей.

Режим ЧС коснется Токио, Осаки, а также префектур Канагава, Сайтама, Тиба, Хиого и Фукуока. При этом отмечается, что новый режим не приведет к изоляции, как было сделано во многих странах. Губернаторы вышеперечисленных префектур смогут просить жителей оставаться дома и выходить только по важным делам, таким как покупка продуктов или посещение аптеки. Так же главы префектур могут попросить закрыть школы, детские сады, кинотеатры и другие общественные учреждения. Если число пациентов с коронавирусом резко возрастет, то власти получат право реквизировать, в том числе и принудительно, земельные участки для строительства временных медицинских заведений. Поставщики продуктов и лекарств в случае ухудшения ситуации могут быть принуждены продавать свои товары властям по заранее обсужденным ценам, а в случае отказа товары будут "закуплены принудительно".

Ряд отраслей, такие как коммунальные службы, транспортные компании, государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK получают статус "назначенных государственных учреждений". Это означает, что в случае необходимости на них ложится обязанность поставлять товары первой необходимости, а также - информационная поддержка.

При этом в Японии всячески стараются избежать запретительных мер, ограничиваясь рекомендациями и рассчитывая на сознательность граждан.

Разумеется, введение чрезвычайной ситуации даже в смягченной форме, станет сильным ударом по экономике. Так, инвестбанк Goldman Sachs Group Inc. считает, что в случае карантина в течение месяца в Токио возможно снижение спроса на 40 процентов, что приведет к снижению национального ВВП на 0,7 процента. Впрочем, никто не обещал, что будет легко, а премьер-министр еще в марте обещал "долгую борьбу с коронавирусом".

На сегодня в Японии уровень заболеваемости невысокий (около 3,9 тысячи подтвержденных случая, 73 человека скончались), однако при этом в Токио болезнь распространяется быстрее, чем в целом по стране, там 1 033 случая, 83 новых случая за прошедшие сутки.

Про обстановку в Токио после объявления о введении режима ЧС "РГ" узнала у живущей в японской столице культуролога Юлии Стоногиной:

"Японцы не отличаются бурным обсуждением событий: на рабочих местах только обмен короткими репликами на актуальную тему. В дружеских чатах тоже обмусоливания нет, в основном, пожелания здоровья и рекомендации, как его сохранить. Главная фраза этих дней: "Кэйкэн но най кото" - "Такого опыта еще не было". Поэтому, вероятно, не очень понятно, как себя вести и куда все развернется. К введению ЧС японцы готовятся примерно, как к землетрясению и его последствиям. Сегодня после выпуска новостей о возможном вводе ЧС последовала реакция тех японских компаний, которые еще не перевели сотрудников на удаленку, а таких много. Реакция сдержанная: сотрудникам предложили написать заявления о частичной работе на дому - например, пару дней в неделю. В магазинах все не так плохо - есть много фруктов и овощей, много риса в большой расфасовке (5-10 кг) и много алкоголя в большой таре. На пищевые товары, жизненно важные в условиях ЧС (рис, сухие продукты, частично молочные продукты), цены снижены на 5-10 процентов".