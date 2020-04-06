Постановление правительства Калужской области от 6 апреля 2020 года № 271 "О реализации на территории Калужской области подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Правительство Калужской области постановляет:

1. Определить, что Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" не распространяется на юридические лица, осуществляющие основные виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (в ред. от 24.12.2019), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Юридические лица, осуществляющие на территории Калужской области виды деятельности, указанные в пункте 1 настоящего постановления, при принятии решения о возобновлении деятельности исходят из собственной оценки объективно сложившейся ситуации и общественно-опасных последствий отказа от такого решения, а также своих возможностей по возобновлению деятельности в дальнейшем, включая оценку текущих обязательств, материальных, финансовых и трудовых ресурсов юридического лица и принимают все последствия от возникших коммерческих рисков.

3. Юридические лица, осуществляющие на территории Калужской области виды деятельности, указанные в пункте 1 настоящего постановления, и принявшие решения о возобновлении деятельности, в тот же день уведомляют Правительство Калужской области о принятом решении, содержащем информацию о количестве планируемых к выходу работников, самостоятельно и за свой счет обеспечивают санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, необходимые для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая требования Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", санитарно-эпидемиологических правил СП 3.4.2318-08, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.01.2008 № 3 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2008 № 29, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.01.2016 № 1, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.11.2016 № 178), постановления Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, 26.03.2020 № 233, 26.03.2020 № 234, 27.03.2020 № 242, 28.03.2020 № 243, 30.03.2020 № 245, 31.03.2020 № 246, 02.04.2020 № 254, 03.04.2020 № 270) "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

4. Поручить министерству здравоохранения Калужской области совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Калужской области обеспечить контроль за соблюдением юридическими лицами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, обязательств, принятых ими в соответствии с пунктом 3 настоявшего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша





Приложение к постановлению Правительства Калужской области от 6 апреля 2020 года № 271

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)

Класс ОКВЭД / Наименование вида деятельности

08 Добыча прочих полезных ископаемых

11 Производство напитков

17 Производство бумаги и бумажных изделий

19 Производство кокса и нефтепродуктов

20 Производство химических веществ и химических продуктов

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

24 Производство металлургическое

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

27 Производство электрического оборудования

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования







