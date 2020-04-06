Мишустин призвал не создавать помехи в работе оффлайн-ритейла

Создавать помехи работе оффлайн-ритейла недопустимо, указал регионам премьер-министр Михаил Мишустин.

"Службы и компании, которые занимаются этим, делают все, чтобы помочь людям правильно организовать самоизоляцию, облегчить решение бытовых вопросов. Вместо того, чтобы поддерживать их, в ряде мест препятствуют работе грузоперевозчиков и ритейлеров", - напомнил глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями. Доходит до того, что останавливаются грузовые машины на границе регионов, закрываются пункты выдачи заказов, мешая работе курьеров.

"Я хочу напомнить, что решение правительства о приостановке оффлайн-ритейла, не связанного с продуктами и товарами первой необходимости, не распространяется на онлайн-торговлю, и просто недопустимо усложнять их работу необоснованными запретами, - заявил Мишустин. - Нужно установить четкие разумные правила для компаний, которые ведут сейчас этот бизнес".