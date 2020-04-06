Названы регионы Японии, в которых объявят режим ЧС

Японские власти введут режим ЧС в семи регионах страны из-за быстрого распространения коронавируса. Речь идет о крупных городах Токио и Осака, а также префектурах Тиба, Сайтама, Канагава, Хёго и Фукуока.

Премьер-министр Синдзо Абэ 7 апреля сделает соответствующее заявление, передает телерадиокомпания NHK. Меры вступят в силу с 8 апреля и будут действовать в течение месяца.

Глава японского кабмина признался журналистам, что начал подготовку к объявлению режима ЧС. По словам Абэ, к этому его подтолкнула текущая ситуация. Сегодня вечером японский премьер проведет консультации с экспертами в области вирусологии, после чего состоится заседание правительственного штаба по борьбе с коронавирусом. Обмен мнениями со специалистами станет заключительным этапом на пути к более серьезному реагированию Японии на пандемию.

В случае введения ЧС японским региональным властям разрешат закрывать для посещения места массового скопления людей, в том числе развлекательные и учебные заведения. Губернаторы префектур при необходимости получат право изымать во временное пользование у собственников земельные участки и здания для оборудования там госпиталей. При этом местное законодательство не предусматривает даже в условиях ЧС блокирование населенных пунктов или ограничений на движение общественного транспорта.

Напомним, что в последние дни в ряде крупных мегаполисов, в первую очередь в Токио и Осаке, значительно возросло число случаев заражения COVID-19. В целом по стране количество заболевших уже превысило 3,8 тысячи человек.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в японской столице. По последним сведениям, положительные пробы на коронавирус там выявили у 1116 человек. Также тяжелая ситуация с заболеванием сложилась в Осаке, префектурах Канагава и Тиба. Там зарегистрированы сотни инфицированных.