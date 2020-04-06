Постановление правительства Новосибирской области от 6 апреля 2020 года № 104-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п"

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", постановления Главного Государственного санитарного врача по Новосибирской области от 05.04.2020 № 002/1 "О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области" Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1. Преамбулу дополнить словами "постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", постановлением Главного Государственного санитарного врача по Новосибирской области от 05.04.2020 № 002/1 "О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области".

2. В пункте 2:

1) слова "Правительство Новосибирской области" заменить словами "местные администрации муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, на территории которых возобновляется деятельность указанных лиц,";

2) дополнить абзацами следующего содержания:

"При принятии решения о возобновлении деятельности юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Новосибирской области виды деятельности, указанные в пункте 1 настоящего постановления:

определяют численность работников, обеспечивающих деятельность (функционирование) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, с учетом необходимости обеспечения режима самоизоляции;

оказывают работникам содействие в обеспечении соблюдения режима изоляции, самоизоляции на дому, в том числе не допускают на рабочее место (кроме удаленной работы) работников из числа граждан, прибывших в Новосибирскую область с территории других государств, из города Москвы, Московской области, города Санкт-Петербурга, Ленинградской области, подлежащих самоизоляции, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, до истечения установленных сроков изоляции, самоизоляции.".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







