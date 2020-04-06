Постановление правительства Новосибирской области от 6 апреля 2020 года № 105-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", постановлением Главного Государственного санитарного врача по Новосибирской области от 05.04.2020 № 002/1 "О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области" Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующие изменения:

1. Преамбулу дополнить словами:

", постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", постановлением Главного Государственного санитарного врача по Новосибирской области от 05.04.2020 № 002/1 "О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области".

2. Подпункт 3.3 пункта 3 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

"Гражданам, прибывающим другими, кроме авиатранспорта, видами транспорта на территорию Новосибирской области из города Москвы, города Санкт-Петербурга, немедленно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания в городе Москве, городе Санкт-Петербурге, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию 112.".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







