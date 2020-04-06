Обратный эффект: оружейные санкции США помогли России

Минобороны РФ опубликовало данные об экспорте вооружений в 2019 году. Его объем превысил 15,2 миллиарда долларов. "Россия сохранила ведущие позиции на международном рынке вооружений среди государств-основных экспортеров", - отметил заместитель министра обороны Александр Фомин. По мнению Синьхуа, успехи в продаже оружия будут способствовать росту веры в силу российского ОПК и и станут катализатором экономического роста.

Заказчиками российского оружия в прошлом году стали около полусотни стран, объем экспорта вырос по сравнению с 2018 годом - тогда он составил 15 миллиардов долларов. За пять лет Россия вышла на второе место в мире по продажам оружия, ею производится 20 процентов продукции военного назначения, присутствующей на международном рынке. "Такие успехи соответствуют ожиданиям", - заявил Фомин.

В условиях санкций российский ОПК постоянно корректирует свою экспортную политику. На внешний рынок поставляются некоторые новейшие образцы, налаживается сервис для расширения присутствия России на международном рынке. Наибольшим спросом пользуются российские системы для ведения воздушного боя (54 процента от общего объема экспорта) и противовоздушной обороны (30 процентов). Многие страны проявляют интерес к истребителям Су-35С и зенитным комплексам С-400. В ближайшем будущем на рынок станут интенсивно продвигать системы ПВО С-350 и С-500.

Основными импортерами российского оружия стали страны Ближнего Востока. При этом покупателями С-400 стали также Индия и Турция. Россия воспользовалась намерением Дели провести масштабную модернизацию ВВС, ВМС и сухопутных войск, подписав контракт на 14 миллиардов долларов. Речь идет о 18 истребителях Су-30МКИ, 20 МиГ-29 новейшей модификации, 450 танках Т-90, 600 тысячах автоматов Калашникова и четырех фрекгатах. В конце 2019 года Москва получила аванс, что ускорит поставки техники. Что касается Турции, то России удалось привлечь к сотрудничеству страну-члена НАТО, несмотря на значительное противодействие альянса. Это можно считать значительной дипломатической победой.