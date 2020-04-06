"Огромное небо": как советские летчики спасли берлинцев в 1966 году

Ровно 54 года назад - 6 апреля 1966-го - советские летчики капитан Борис Капустин и старший лейтенант Юрий Янов совершили подвиг в небе над Берлином. Ценой своей жизни они увели от жилых кварталов перехватчик Як-28П, у которого отказали сразу оба двигателя.

В тот день военным предстояло выполнить в общем-то будничную операцию: перегнать новейшие Як-28П с аэродрома Финов в ГДР, где базировался 668-й бомбардировочный авиационный полк, далее на запад - на базу 35-го истребительного авиаполка в Цербсте. Речь шла об усилении Западной группы войск новейшими сверхзвуковыми машинами, способными действовать на малых высотах. Другими особенностями были высокая тяговооруженность (самолет мог взлетать с короткой взлетно-посадочной полосы чуть ли не вертикально) и новейшее радиоэлектронное оборудование.

Вместе с тем, видимо из-за спешки в условиях холодной войны, в самолете существовало немало конструкторских недоработок, приводивших к тем или иным поломкам.

Перед вылетом в Цербст Як-28П уже проходили ремонт. Все недочеты вроде бы устранили, звено поднялось в воздух. Спустя какое-то время Капустин, он был пилотом ведущего самолета, сообщил своему ведомому капитану Подберезкину, что возвращается, а тому приказал следовать заданным курсом.

Как оказалось, у Як-28П отказали сразу оба двигателя. С учетом того, что силовые установки независимые, - случай почти невероятный. В результате перехватчик резко завалился вправо и стал терять высоту. Вся трагичность ситуации стала понятна после того, как самолет пробил нижний слой облаков - под ним простирался Берлин! Топливные баки заправлены, падение приведет к взрыву и огромному числу жертв, если это произойдет в жилом квартале: катапультироваться нельзя.

Из расшифрованных позже переговоров между Борисом Капустиным и Юрием Яновым известно, что капитан неоднократно приказывал напарника катапультироваться без него, однако тот отказался. Дело в том, что тогда бы нарушилась аэродинамика самолета, и он окончательно потерял бы управляемость.

Летчики пытались запустить двигатели - все тщетно, и одновременно искали подходящее место для аварийной посадки. Сперва таковым мог стать небольшой лесок (и шанс катапультироваться еще оставался), но при сближении выяснилось, что это кладбище, где в тот день было много людей - немцы готовились к Пасхе. Тогда выбор пал на озеро Штессензее. Однако через него проходит дамба - чтобы не задеть автомобили, Капустин потянул ручку на себя, препятствие было преодолено, но самолет в результате потерял управляемость рухнул в воду.

Падение произошло в британском секторе Зпапдного Берлина, на место тут же прибыли военные, приступившие к извлечению самолета. Новинка советского авиапрома, на тот момент секретная, оказалась лакомой добычей. Обломки были тщательно изучены, особенно британцев интересовала бортовая радиолокационная станция "Орел-Д". Из-за этого передача тел летчиков под разными предлогами постоянно откладывалась, и в итоге это произошло только 8 апреля.

Спустя месяц летчиков-героев посмертно наградили орденами Красного Знамени, а в народной памяти они увековечены благодаря появившейся вскоре песне "Огромное небо". Она была невероятно популярна в Советском Союзе многие годы.