Перечень дополнен

Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Организации

1. ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - LIBYA* (Islamic state of Iraq and the Levant in Libya; Wilayat Al Tarablus; Wilayat Barqa; Wilayat Fezzan; Wilayat Tarablus; Wilayat Tripolitania), Formed in November 2014 upon announcement by Abu Bakr Al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299). Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities.

2. ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - YEMEN* (ISIL in Yemen; ISIS in Yemen; Islamic State in Yemen; Islamic State of Iraq and the Levant of Yemen; Wilayat al-Yemen, Province of Yemen), Formed in November 2014 upon acceptance of oaths of allegiance by Abu Bakr Al Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299). Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities.

3. JAMAAH ANSHARUT DAULAH* (Jamaah Ansharut Daulat; Jemaah Anshorut Daulah), Established in 2015 as an umbrella group of Indonesian extremist groups that pledged allegiance to then-ISIL leader Abu Bakr al-Baghdadi. Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities.

Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1 - 3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Организации

1. АЛЛЯ-АЯТ (АЛЛА АЯТ; АЛЛЬ АЯТ; АЛЛЯ АЯТ; АЛЬ АЯТ; ЭЛЛЕ АЯТ; ЭЛЛЭ АЯТ),;

Физические лица

1. АБДУЛАКИМОВ АРСЕН ЗЕЙНАДИНОВИЧ*, 29.02.1992 г.р. , С. КАРАГАС НОГАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

2. АВРАМЕНКО ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ, 22.12.1972 г.р. , Г. ХАБАРОВСК;

3. АГАЕВА АЛЬФИЯ КУРБАНАЛИЕВНА*, 15.02.1984 г.р. , С. ДЖАВАНКЕНТ КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

4. АГАЕВА САИДА БЛУТГЕРЕЕВНА*, 03.10.1990 г.р. , С. БАШЛЫКЕНТ КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

5. АЗАРОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, 02.02.1987 г.р. , Г. БРЯНСК;

6. АЛИБУТАЕВ АКИФ АРИФОВИЧ*, 06.07.1987 г.р. , С. СОВЕТСКОЕ МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

7. АЛИДИБИРОВ АХЪЯД АХМЕДОВИЧ, 14.04.1969 г.р. , С. КОКРЕК ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА ДАССР;

8. АЛИЕВ ОСМАН КУРБАНОВИЧ*, 19.07.1998 г.р. , С. ХУТРАХ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

9. АЛИСУЛТАНОВ НИЗАМИ СУЛЕЙМАНОВИЧ*, 26.07.1992 г.р. , С. ХИВ ХИВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

10. АЛЛИЯРОВА ЗУХРА КАЙРАТОВНА*, 20.08.1992 г.р. , С. ГМЕЛИНКА СТАРОПОЛТАВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

11. АЛЦАГИРОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ*, 28.12.1989 г.р. , Г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

12. АНОРБОЕВА ШОХИСТА КУРВОНАЛИ КИЗИ*, 04.02.1996 г.р. , РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН;

13. АРАПИЕВ АБУБУКАР МУХАМЕДОВИЧ*, 18.03.1998 г.р. , Г. НАЗРАНЬ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

14. АСАН УУЛУ ШАРАБИДИН, 09.12.1994 г.р. , Г. ОШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

15. АХМЕТШИН САЛАВАТ РАИСОВИЧ*, 16.01.1973 г.р. , Д. КАРА-ЯКУПОВО ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА БАШКИРСКОЙ АССР;

16. АШУРОВ ФАЙЗУЛЛО НАЗРУЛЛОЕВИЧ*, 11.08.1993 г.р. , Г. ДУШАНБЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

17. БАЗАРЕВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ*, 13.02.1977 г.р. , Г. УХТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ;

18. БАЙМУРЗАЕВ ПАТАЛИ АБАСОВИЧ*, 15.06.1995 г.р. , С. ШАМХАЛЯНГИЮРТ КУМТОРКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

19. БАРАГУНОВ САЛИМ САФАРБИЕВИЧ*, 20.07.1985 г.р. , НАЛЬЧИК; ГОР. НАЛЬЧИК;

20. БАРАТОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА*, 02.07.1985 г.р. , Г. КИСЛОВОДСК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

21. БАТИРОВ ШАМИЛ БАТИРОВИЧ*, 26.10.1983 г.р. , С. КАРАМАХИ БУЙНАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

22. БАЧУРИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 22.02.1962 г.р. , Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

23. ВИНОГРАДОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, 09.09.1963 г.р. , Г. ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

24. ГАСАНОВА ДЖУЛЭТТА ВИЛИМЕТОВНА*, 07.07.1988 г.р. , С. КУРКЕНТ СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

25. ГЕДУАДЖЕ ЗАУР ХАЗРЕТОВИЧ, 11.02.1967 г.р. , С.П. АССОКОЛАЙ ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ;

26. ГОЛД АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ*, 18.01.1989 г.р. , Г. ЧАЙКОВСКИЙ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ;

27. ГОНЕЖУК БАЙЗЕТ ХАНДЖАРИЕВИЧ, 04.03.1985 г.р. , Г. ТЕУЧЕЖСКА ААО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

28. ГРИЦЮК ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, 09.04.2002 г.р. , Г. ВОЛГОДОНСК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

29. ГУБИН АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, 16.04.1975 г.р. , Г. САРАНЬ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;

30. ГУЗЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 09.10.1979 г.р. , Г. БИРОБИДЖАН;

31. ДОЛГУШИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 15.07.1986 г.р. , СТ. БРИНЬКОВСКАЯ ПРИМОРСКО-АХАТСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

32. ДОМАЩЕНКО КРИСТИНА РОМАНОВНА*, 05.08.2001 г.р. , Г. КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

33. ДОНСКИХ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, 14.04.1963 г.р. , Г. МИЧУРИНСК ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

34. ДОРОНИН ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ*, 24.06.1984 г.р. , Г. НОВОСИБИРСК;

35. ЗАГУЛИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, 18.06.1984 г.р. , С. СЕЛЕКЦИОННОЕ ШЕЛОПУГИНСКОГО РАЙОНА ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

36. ЗАЛАЛДИНОВ АЛЬБЕРТ РАМИЛОВИЧ, 24.08.1979 г.р. , П. ПИОНЕРСКИЙ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

37. ЗИЯЕВА МУБОРАК АБДУКАРИМОВНА*, 16.08.1986 г.р. , Г. ДУШАНБЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

38. ИБРАГИМОВ РАСУЛ МАГОМЕДОВИЧ*, 22.07.1989 г.р. , С. КОЧУБЕЙ ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

39. ИЖБЕРДИН ДИНАР РАЖАПОВИЧ*, 22.11.1990 г.р. , Д. ЗАБИРОВО КУНАШАКСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

40. ИШБУЛДИН ТИМУР ЗИНУРОВИЧ*, 28.10.1990 г.р. , Г. НИЖНЕВАРТОВСК ХМАО-ЮГРЫ;

41. КАДИЕВА РАЙСАТ ГУСЕНОВНА*, 31.07.1991 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

42. КАЗИМАГОМЕДОВ САГИД АЛИМЕРДАНОВИЧ*, 02.09.1985 г.р. , Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

43. КАЛБАЕВ АРТЫК КАЛБАЕВИЧ, 14.12.1970 г.р. , КИРГИЗСКАЯ ССР;

44. КЕЧЕРУКОВ МУССА ОЙСУЛОВИЧ*, 18.01.1993 г.р. , С. ТЕРЕЗЕ МАЛОКАРАЧАЕВСКОГО РАЙОНА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

45. КОЗОНОВ АЛТЫНБЕК МАМАТКАСЫМОВИЧ, 30.09.1976 г.р. , Г. ОШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

46. КОСТРОВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ, 26.08.1961 г.р. , Г. СОРТАВАЛА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ;

47. КРИГЕР НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА, 04.04.1978 г.р. , Г. ХАБАРОВСК;

48. КУАНДЫКОВА АРНАГУЛЬ ХАБДУЛЛОВНА*, 10.06.1977 г.р. , Г. ОМСК;

49. КУМЫШЕВ АЛИМ АНЗОРОВИЧ*, 18.12.1993 г.р. , С. СВЕТЛОВОДСКОЕ ЗОЛЬСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

50. КУШУЕВ МУРЗА, 23.09.1989 г.р. , КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА;

51. ЛОХВИЦКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА, 16.04.1993 г.р. , Г. ОБЛУЧЬЕ ОБЛУЧЕНСКОГО РАЙОНА ЕАО;

52. ЛОХВИЦКАЯ ИРИНА ЮРЬЕВНА, 04.03.1962 г.р. , С. ИЗВЕСКОВОЕ ОБЛУЧЕНСКОГО РАЙОНА ЕАО;

53. МАГОМАЕВ ШАМИЛЬ АХМЕДОВИЧ, 24.12.1990 г.р. , Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

54. МАГОМЕДЖАМИЛОВА ДАЙГИНАТ МАГОМЕДЖАМИЛОВНА*, 25.05.1995 г.р. , С. БУЙНАКСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

55. МАГОМЕДОВ АЗАМАТ ХАЙРУЛЛАЕВИЧ*, 03.03.1975 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

56. МАЙСИГОВ РАШИД АСЛАНОВИЧ, 24.10.1987 г.р. , Г. НАЗРАНЬ ЧИАССР;

57. МАЛАХОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, 05.08.1983 г.р. , П. ЕМЕЛЬЯНОВО ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

58. МАСУЕВ АМИР ХАМЗАТОВИЧ*, 14.02.1990 г.р. , Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

59. МИРОНОВА ОЛЕСЯ ФЕНИСОВНА*, 03.10.1986 г.р. , Г. ПЕНЗА-19 ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

60. МИТЯШОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 25.11.1995 г.р. , ПГТ. ЛУНИНО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

61. НАЗАРОВ АЛИШЕР БЕГИДЖОНОВИЧ*, 31.12.1981 г.р. , РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

62. НАУМОВ АЛЬБЕРТ КАСЫМОВИЧ, 09.09.1976 г.р. , Г. КАЗАНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

63. НЕМЦЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ*, 09.03.1975 г.р. , Г. КОРЯЖМА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;

64. НЕТРЕБА АРТУР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 06.02.1978 г.р. , МОЛДАВСКОЙ ССР;

65. НОВИКОВ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ, 12.04.2000 г.р. , Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

66. НУРИДДИН СУЛЕЙМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ*, 28.01.1988 г.р. , Г. АМУРСК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ;

67. ОСМАНОВА МАДИНА АРСЛАНАЛИЕВНА*, 01.08.1977 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

68. ПИЛЬТЯЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 26.03.1991 г.р. , Г. ИЖЕВСК УДМУРТИИ;

69. ПОЛЯКЕВИЧ ГЕННАДИЙ ИОСИФОВИЧ, 04.04.1959 г.р. , СТ. ИРАЕЛЬ УХТИНСКОГО РАЙОНА КОМИ АССР;

70. ПОСТНИКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, 24.01.1965 г.р. , Г. ВЯЗЕМСКИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ;

71. РАБАДАНОВА ЗАРИПАТ ШАХБАНОВНА*, 03.10.1985 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

72. РАДЖАБОВ РАМИЛЬ РАДЖАБОВИЧ*, 02.02.1993 г.р. , С .БУГДА-ТЕПЕ КУРАХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

73. РАМАЗАНОВА ПАТИМАТ РАМАЗАНОВНА*, 23.06.1957 г.р. , С. ВЕДЕНО ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

74. РАХМОНОВА ДЖАМИЛЯ АБДУЛАТИПОВНА*, 28.09.1986 г.р. , Г. БУЙНАКСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

75. САБЛИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 22.02.1991 г.р. , С. САРАЙ-ГИР МАТВЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;

76. САГИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, 04.02.1957 г.р. , С. ЗИМОВЬЕ НОВО-ЛЯЛИНСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

77. САТЫРОВ РИНАТ АДИЛЬХАНОВИЧ*, 19.06.1991 г.р. , С. КАРАГАС НОГАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

78. СЕЙДАЛИЕВ МЕДЕРБЕК АБДИЛЛАЕВИЧ, 24.04.1984 г.р. , С. КОК-ТАЛА БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

79. СЕМЕНОВ ВАЛЕРИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ, 13.11.1963 г.р. , Г. ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

80. СЕМЕНОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ*, 05.01.1997 г.р. , Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ;

81. СЕФИБЕГОВА БЕС АЙДЕМИРОВНА*, 23.08.1961 г.р. , С. НЮТЮГ СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

82. СКУТЕЛЕЦ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ, 08.05.1976 г.р. , Г. ПЕЧОРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ;

83. СОЛТАЕВ БИБОЛАТ ШЕМИЛЬЕВИЧ*, 17.07.1985 г.р. , Г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

84. СУЛЕЙМАНОВ РИНАТ БАВАДИНОВИЧ*, 10.10.1986 г.р. , С. ИРГАКЛЫ СТЕПНОВСКОГО Р-НА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

85. УРСОК ЗАМИРА АЗМЕТОВНА*, 21.02.1995 г.р. , А. ПОНЕЖУКАЙ ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ;

86. ФЕДОТОВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА*, 07.09.1975 г.р. , ПОС. КОЛЫВАНЬ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

87. ХАЙБУЛАЕВА ФАТИМА ГАДЖИЕВНА*, 07.07.1993 г.р. , Г. АШХАБАД РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН;

88. ХАКИМОВА ДЖАМИЛЯ МАГОМЕДОВНА*, 04.01.1986 г.р. , С. МААЛИ ГЕРГЕБИЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

89. ХАЛИЛОВ МАРАТ МАМЕДОВИЧ*, 06.01.1987 г.р. , С. ДЖАБА АХТЫНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

90. ХАЛМАТОВ АЙБЕК, 04.02.1996 г.р. , С. БУРГОНДУ НООКЕНСКОГО РАЙОНА ДЖАМАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

91. ХАНОВА САЛИМАТ МАГОМЕДХАБИБОВНА*, 13.04.1994 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

92. ЧАБАЕВ РАМЗАН ИСАЕВИЧ*, 03.06.1986 г.р. , Г. ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;

93. ЧЕРНЫШЕВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ*, (ЧЕРНЫШЁВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ), 12.11.1996 г.р. , Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ;

94. ШАГИРОВ БУЛАТ БУРУМБАЕВИЧ*, 24.09.1961 г.р. , П. ТЕРЕНСАЙ АДАМОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;

95. ШАМИЕВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 20.12.1967 г.р. , Д. СТАРОКУЛЬЧУБАЕВО МИШКИНСКОГО РАЙОНА БАШКИРСКОЙ АССР;

96. ШАРИФУЛЛИН ФАРИТ АЗАТОВИЧ*, 27.07.1988 г.р. , Н.П. НОВЫЙ АКБУЛЯТ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

97. ШИРИНОВ РУСЛАН ФАХРАДИН ОГЛЫ, 22.08.1995 г.р. , Г. ДОНЕЦК УКРАИНЫ;

98. ШИШЕНКО ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ, 20.08.1972 г.р. , С. ЛЕНИНСКОЕ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ;

99. ШОЛЬНЕР ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 31.08.1993 г.р. , Г. БИРОБИДЖАН;

100. ЩЕБЕТУН ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ*, 07.07.1998 г.р. , СЛ. БОЛЬШАЯ МАРТЫНОВКА МАРТЫНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

101. ЭМИРХАНОВ ШИХРАГИМ МЕЖВЕДХАНОВИЧ*, 07.08.1987 г.р. , С. АЗАДОГЛЫ МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

102. ЮРСУНОВ БОТИРБЕК АКБАРОВИЧ, 11.02.1970 г.р. , С. КАРА-ТЮПЕ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА ОШСКОЙ ОБЛАСТИ КИРГИЗИИ;

103. ЯРОВИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, 23.05.1983 г.р. , Г. КЕМЕРОВО;

Примечание: 1. Отмечены (*) организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

Организации и физические лица, исключенные из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 5, 6 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Физические лица

1. IBRAHIM MOHAMED KHALIL (Khalil;Khalil Ibrahim Al Zafiri;Khalil Ibrahim Jassem;Khalil Ibrahim Mohammad;Khalil Ibrahim al-Zahiri), 02.07.1975 г.р., Day Az-Zawr, Syria;

Организации и физические лица, исключенные из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1-3, 7-8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Физические лица

1. АБДРАХМАНОВ ИЛЬЯС ОСМАНОВИЧ 18.02.1990 г.р., С. РАДУЖНОЕ ГРОЗНЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

2. АЗАМАТОВА ДИНАРА КАРАБДИНОВНА 29.04.1989 г.р., Г. МАХАЧКАЛА ДАССР;

3. АЛИВЕРДИЕВ АХМЕД МАЛИКОВИЧ 26.09.1991 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

4. АНДРЕЕВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ 19.02.1980 г.р., Г. НОВГОРОД;

5. АРЧАКОВ МАГОМЕД-БАШИР ХАСАНОВИЧ 06.11.1993 г.р., Г. НАЗРАНЬ РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ;

6. БИТИЕВ АСЛАН ШАМХАНОВИЧ 14.06.1969 г.р., С. ВЕРХНИЙ НАУР НАДТЕРЕЧНОГО Р-НА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

7. ВОЛКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 04.01.2000 г.р., Г. САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ;

8. ВОЛОДИН ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 25.11.1989 г.р., Г. ВИЧУГА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

9. ГУДКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 27.12.1993 г.р., Г. ЭНГЕЛЬС САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

10. ГУСЕЙНОВ РАМАЗАН МУСАЕВИЧ 24.08.1982 г.р., С. МУЦАЛАУЛ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

11. ДЖУРАЕВ УМЕДЖОН МИРЗОАХМАДОВИЧ 14.10.1980 г.р., Г. ХУДЖАНТ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

12. ДРЫЖЕНКО ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 01.01.1985 г.р., Г. АСТРАХАНЬ;

13. ДУТОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 21.10.1993 г.р., Г. РОДНИКИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

14. ЕПИФАНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 05.10.1987 г.р., Г. ОХА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

15. ИЛЬЯСОВ ЗАУР МУСАЕВИЧ 11.01.1979 г.р., С. СОВЕТСКОЕ ПРИОЗЕРНОГО РАЙОНА КАЛМЫЦКОЙ АССР;

16. ИСУБОВА ПАТИМАТ МАГОМЕДОВНА 01.01.1995 г.р., С. АНСАЛТА БОТЛИХСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН;

17. КАДИЕВ САИД-САЛАХ ХОЗУЕВИЧ 10.02.1974 г.р., С. ШАТОЙ ШАТОЙСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

18. КАЛИНИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 23.02.2000 г.р., Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

19. КАРАТАЕВ ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ 27.01.1996 г.р., Г. ПАВЛОВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

20. КОВРАЕВ РАМЗАН АВАЛУЕВИЧ 20.12.1969 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;

21. КУСОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 02.09.1991 г.р., Г. НОВГОРОД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

22. МАГОМЕДОВА МААЗАТ ШАРАПУДИНОВНА 15.08.1986 г.р., С. ГИМРЫ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

23. МАХМАДАГАЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 14.01.1948 г.р., Г. ВОЛГОГРАД;

24. МЕДВЕДЕВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 03.10.1953 г.р., Г. ВОЛГОГРАД;

25. МЕХЕДОВ ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ 28.11.1987 г.р., Г. КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ;

26. МОРОЗОВ СТАНИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 09.03.1992 г.р., Г. ПЕНЗА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

27. МУРТАЗИН СЕРГЕЙ РИНАТОВИЧ 14.07.1995 г.р., С. ШУШЬ ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

28. НОВИКОВ ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ 14.04.1986 г.р., РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ;

29. ПРЕСНЯКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 20.02.1989 г.р., Г. АПРЕЛЕВКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

30. САИДБЕКОВ МАГОМЕД ГАДЖИЕВИЧ 06.01.1949 г.р., С. ЭЧЕДА ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

31. СЕМЕНА НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 14.05.1950 г.р., УКРАИНСКОЙ ССР;

32. СЛЮСАР НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ 01.03.2000 г.р., Р.П. ПОГАР БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ;

33. СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 15.01.1979 г.р., С ЗАКОМЕЛЬЕ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

34. СУСИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА (РОДЧЕНКО ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА)14.02.1956 г.р., Г. НОГИНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

35. СУХАРЕВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ 09.04.1990 г.р., Г. СЕМИПАЛАТИНСК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;

36. ТАЛГАЕВ ИМРАН ШИРВАНИЕВИЧ 20.08.1971 г.р., Г. УРУС-МАРТАН ЧИАССР;

37. ТАЛХИГОВ ЗАУРБЕК ЮНУСОВИЧ 22.07.1977 г.р., С.ШАЛИ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

38. ТЕЛЕГИН РОМАН РОМАНОВИЧ 16.01.1999 г.р., Г. ВОЛГОДОНСК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

39. ТКАЧ ВЕРА АНДРЕЕВНА 30.09.1984 г.р., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

40. ТОРБИН ИВАН ИГОРЕВИЧ 05.05.1971 г.р., Г. ЛЕНИНГРАД;

41. ХАМИДУЛЛИН ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ 20.06.1999 г.р., Г. КАЗАНЬ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН;

42. ХАСЕНОВ АХМЕД АХДАНОВИЧ 25.04.1989 г.р., С. ЛЬГОВО КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

43. ЧЕБЫКИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 31.07.1994 г.р., П. ПИНЮГ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

44. ЧЕГИРОВ АМАНГЕЛЬДИ МИДАКАТОВИЧ 01.11.1987 г.р., С.ТЕЛЕНГИТ-СОРТОГОЙ КОШ-АГАЧСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

Информация предоставлена Росфинмониторингом