Перечень дополнен

Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Организации
1. ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - LIBYA* (Islamic state of Iraq and the Levant in Libya; Wilayat Al Tarablus; Wilayat Barqa; Wilayat Fezzan; Wilayat Tarablus; Wilayat Tripolitania), Formed in November 2014 upon announcement by Abu Bakr Al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299). Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities.
2. ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - YEMEN* (ISIL in Yemen; ISIS in Yemen; Islamic State in Yemen; Islamic State of Iraq and the Levant of Yemen; Wilayat al-Yemen, Province of Yemen), Formed in November 2014 upon acceptance of oaths of allegiance by Abu Bakr Al Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299). Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities.
3. JAMAAH ANSHARUT DAULAH* (Jamaah Ansharut Daulat; Jemaah Anshorut Daulah), Established in 2015 as an umbrella group of Indonesian extremist groups that pledged allegiance to then-ISIL leader Abu Bakr al-Baghdadi. Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities.
Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1 - 3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Организации
1. АЛЛЯ-АЯТ (АЛЛА АЯТ; АЛЛЬ АЯТ; АЛЛЯ АЯТ; АЛЬ АЯТ; ЭЛЛЕ АЯТ; ЭЛЛЭ АЯТ),;
Физические лица
1. АБДУЛАКИМОВ АРСЕН ЗЕЙНАДИНОВИЧ*, 29.02.1992 г.р. , С. КАРАГАС НОГАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
2. АВРАМЕНКО ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ, 22.12.1972 г.р. , Г. ХАБАРОВСК;
3. АГАЕВА АЛЬФИЯ КУРБАНАЛИЕВНА*, 15.02.1984 г.р. , С. ДЖАВАНКЕНТ КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
4. АГАЕВА САИДА БЛУТГЕРЕЕВНА*, 03.10.1990 г.р. , С. БАШЛЫКЕНТ КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
5. АЗАРОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, 02.02.1987 г.р. , Г. БРЯНСК;
6. АЛИБУТАЕВ АКИФ АРИФОВИЧ*, 06.07.1987 г.р. , С. СОВЕТСКОЕ МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
7. АЛИДИБИРОВ АХЪЯД АХМЕДОВИЧ, 14.04.1969 г.р. , С. КОКРЕК ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА ДАССР;
8. АЛИЕВ ОСМАН КУРБАНОВИЧ*, 19.07.1998 г.р. , С. ХУТРАХ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
9. АЛИСУЛТАНОВ НИЗАМИ СУЛЕЙМАНОВИЧ*, 26.07.1992 г.р. , С. ХИВ ХИВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
10. АЛЛИЯРОВА ЗУХРА КАЙРАТОВНА*, 20.08.1992 г.р. , С. ГМЕЛИНКА СТАРОПОЛТАВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;
11. АЛЦАГИРОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ*, 28.12.1989 г.р. , Г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
12. АНОРБОЕВА ШОХИСТА КУРВОНАЛИ КИЗИ*, 04.02.1996 г.р. , РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН;
13. АРАПИЕВ АБУБУКАР МУХАМЕДОВИЧ*, 18.03.1998 г.р. , Г. НАЗРАНЬ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;
14. АСАН УУЛУ ШАРАБИДИН, 09.12.1994 г.р. , Г. ОШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
15. АХМЕТШИН САЛАВАТ РАИСОВИЧ*, 16.01.1973 г.р. , Д. КАРА-ЯКУПОВО ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА БАШКИРСКОЙ АССР;
16. АШУРОВ ФАЙЗУЛЛО НАЗРУЛЛОЕВИЧ*, 11.08.1993 г.р. , Г. ДУШАНБЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;
17. БАЗАРЕВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ*, 13.02.1977 г.р. , Г. УХТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ;
18. БАЙМУРЗАЕВ ПАТАЛИ АБАСОВИЧ*, 15.06.1995 г.р. , С. ШАМХАЛЯНГИЮРТ КУМТОРКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
19. БАРАГУНОВ САЛИМ САФАРБИЕВИЧ*, 20.07.1985 г.р. , НАЛЬЧИК; ГОР. НАЛЬЧИК;
20. БАРАТОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА*, 02.07.1985 г.р. , Г. КИСЛОВОДСК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;
21. БАТИРОВ ШАМИЛ БАТИРОВИЧ*, 26.10.1983 г.р. , С. КАРАМАХИ БУЙНАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
22. БАЧУРИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 22.02.1962 г.р. , Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
23. ВИНОГРАДОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, 09.09.1963 г.р. , Г. ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
24. ГАСАНОВА ДЖУЛЭТТА ВИЛИМЕТОВНА*, 07.07.1988 г.р. , С. КУРКЕНТ СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
25. ГЕДУАДЖЕ ЗАУР ХАЗРЕТОВИЧ, 11.02.1967 г.р. , С.П. АССОКОЛАЙ ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ;
26. ГОЛД АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ*, 18.01.1989 г.р. , Г. ЧАЙКОВСКИЙ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ;
27. ГОНЕЖУК БАЙЗЕТ ХАНДЖАРИЕВИЧ, 04.03.1985 г.р. , Г. ТЕУЧЕЖСКА ААО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;
28. ГРИЦЮК ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, 09.04.2002 г.р. , Г. ВОЛГОДОНСК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
29. ГУБИН АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, 16.04.1975 г.р. , Г. САРАНЬ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;
30. ГУЗЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 09.10.1979 г.р. , Г. БИРОБИДЖАН;
31. ДОЛГУШИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 15.07.1986 г.р. , СТ. БРИНЬКОВСКАЯ ПРИМОРСКО-АХАТСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;
32. ДОМАЩЕНКО КРИСТИНА РОМАНОВНА*, 05.08.2001 г.р. , Г. КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;
33. ДОНСКИХ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, 14.04.1963 г.р. , Г. МИЧУРИНСК ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
34. ДОРОНИН ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ*, 24.06.1984 г.р. , Г. НОВОСИБИРСК;
35. ЗАГУЛИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, 18.06.1984 г.р. , С. СЕЛЕКЦИОННОЕ ШЕЛОПУГИНСКОГО РАЙОНА ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
36. ЗАЛАЛДИНОВ АЛЬБЕРТ РАМИЛОВИЧ, 24.08.1979 г.р. , П. ПИОНЕРСКИЙ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;
37. ЗИЯЕВА МУБОРАК АБДУКАРИМОВНА*, 16.08.1986 г.р. , Г. ДУШАНБЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;
38. ИБРАГИМОВ РАСУЛ МАГОМЕДОВИЧ*, 22.07.1989 г.р. , С. КОЧУБЕЙ ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
39. ИЖБЕРДИН ДИНАР РАЖАПОВИЧ*, 22.11.1990 г.р. , Д. ЗАБИРОВО КУНАШАКСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
40. ИШБУЛДИН ТИМУР ЗИНУРОВИЧ*, 28.10.1990 г.р. , Г. НИЖНЕВАРТОВСК ХМАО-ЮГРЫ;
41. КАДИЕВА РАЙСАТ ГУСЕНОВНА*, 31.07.1991 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
42. КАЗИМАГОМЕДОВ САГИД АЛИМЕРДАНОВИЧ*, 02.09.1985 г.р. , Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
43. КАЛБАЕВ АРТЫК КАЛБАЕВИЧ, 14.12.1970 г.р. , КИРГИЗСКАЯ ССР;
44. КЕЧЕРУКОВ МУССА ОЙСУЛОВИЧ*, 18.01.1993 г.р. , С. ТЕРЕЗЕ МАЛОКАРАЧАЕВСКОГО РАЙОНА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
45. КОЗОНОВ АЛТЫНБЕК МАМАТКАСЫМОВИЧ, 30.09.1976 г.р. , Г. ОШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
46. КОСТРОВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ, 26.08.1961 г.р. , Г. СОРТАВАЛА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ;
47. КРИГЕР НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА, 04.04.1978 г.р. , Г. ХАБАРОВСК;
48. КУАНДЫКОВА АРНАГУЛЬ ХАБДУЛЛОВНА*, 10.06.1977 г.р. , Г. ОМСК;
49. КУМЫШЕВ АЛИМ АНЗОРОВИЧ*, 18.12.1993 г.р. , С. СВЕТЛОВОДСКОЕ ЗОЛЬСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
50. КУШУЕВ МУРЗА, 23.09.1989 г.р. , КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА;
51. ЛОХВИЦКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА, 16.04.1993 г.р. , Г. ОБЛУЧЬЕ ОБЛУЧЕНСКОГО РАЙОНА ЕАО;
52. ЛОХВИЦКАЯ ИРИНА ЮРЬЕВНА, 04.03.1962 г.р. , С. ИЗВЕСКОВОЕ ОБЛУЧЕНСКОГО РАЙОНА ЕАО;
53. МАГОМАЕВ ШАМИЛЬ АХМЕДОВИЧ, 24.12.1990 г.р. , Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
54. МАГОМЕДЖАМИЛОВА ДАЙГИНАТ МАГОМЕДЖАМИЛОВНА*, 25.05.1995 г.р. , С. БУЙНАКСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
55. МАГОМЕДОВ АЗАМАТ ХАЙРУЛЛАЕВИЧ*, 03.03.1975 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
56. МАЙСИГОВ РАШИД АСЛАНОВИЧ, 24.10.1987 г.р. , Г. НАЗРАНЬ ЧИАССР;
57. МАЛАХОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, 05.08.1983 г.р. , П. ЕМЕЛЬЯНОВО ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;
58. МАСУЕВ АМИР ХАМЗАТОВИЧ*, 14.02.1990 г.р. , Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
59. МИРОНОВА ОЛЕСЯ ФЕНИСОВНА*, 03.10.1986 г.р. , Г. ПЕНЗА-19 ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;
60. МИТЯШОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 25.11.1995 г.р. , ПГТ. ЛУНИНО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;
61. НАЗАРОВ АЛИШЕР БЕГИДЖОНОВИЧ*, 31.12.1981 г.р. , РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;
62. НАУМОВ АЛЬБЕРТ КАСЫМОВИЧ, 09.09.1976 г.р. , Г. КАЗАНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;
63. НЕМЦЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ*, 09.03.1975 г.р. , Г. КОРЯЖМА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;
64. НЕТРЕБА АРТУР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 06.02.1978 г.р. , МОЛДАВСКОЙ ССР;
65. НОВИКОВ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ, 12.04.2000 г.р. , Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
66. НУРИДДИН СУЛЕЙМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ*, 28.01.1988 г.р. , Г. АМУРСК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ;
67. ОСМАНОВА МАДИНА АРСЛАНАЛИЕВНА*, 01.08.1977 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
68. ПИЛЬТЯЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 26.03.1991 г.р. , Г. ИЖЕВСК УДМУРТИИ;
69. ПОЛЯКЕВИЧ ГЕННАДИЙ ИОСИФОВИЧ, 04.04.1959 г.р. , СТ. ИРАЕЛЬ УХТИНСКОГО РАЙОНА КОМИ АССР;
70. ПОСТНИКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, 24.01.1965 г.р. , Г. ВЯЗЕМСКИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ;
71. РАБАДАНОВА ЗАРИПАТ ШАХБАНОВНА*, 03.10.1985 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
72. РАДЖАБОВ РАМИЛЬ РАДЖАБОВИЧ*, 02.02.1993 г.р. , С .БУГДА-ТЕПЕ КУРАХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
73. РАМАЗАНОВА ПАТИМАТ РАМАЗАНОВНА*, 23.06.1957 г.р. , С. ВЕДЕНО ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
74. РАХМОНОВА ДЖАМИЛЯ АБДУЛАТИПОВНА*, 28.09.1986 г.р. , Г. БУЙНАКСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
75. САБЛИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 22.02.1991 г.р. , С. САРАЙ-ГИР МАТВЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;
76. САГИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, 04.02.1957 г.р. , С. ЗИМОВЬЕ НОВО-ЛЯЛИНСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
77. САТЫРОВ РИНАТ АДИЛЬХАНОВИЧ*, 19.06.1991 г.р. , С. КАРАГАС НОГАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
78. СЕЙДАЛИЕВ МЕДЕРБЕК АБДИЛЛАЕВИЧ, 24.04.1984 г.р. , С. КОК-ТАЛА БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
79. СЕМЕНОВ ВАЛЕРИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ, 13.11.1963 г.р. , Г. ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
80. СЕМЕНОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ*, 05.01.1997 г.р. , Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ;
81. СЕФИБЕГОВА БЕС АЙДЕМИРОВНА*, 23.08.1961 г.р. , С. НЮТЮГ СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
82. СКУТЕЛЕЦ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ, 08.05.1976 г.р. , Г. ПЕЧОРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ;
83. СОЛТАЕВ БИБОЛАТ ШЕМИЛЬЕВИЧ*, 17.07.1985 г.р. , Г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
84. СУЛЕЙМАНОВ РИНАТ БАВАДИНОВИЧ*, 10.10.1986 г.р. , С. ИРГАКЛЫ СТЕПНОВСКОГО Р-НА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;
85. УРСОК ЗАМИРА АЗМЕТОВНА*, 21.02.1995 г.р. , А. ПОНЕЖУКАЙ ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ;
86. ФЕДОТОВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА*, 07.09.1975 г.р. , ПОС. КОЛЫВАНЬ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ;
87. ХАЙБУЛАЕВА ФАТИМА ГАДЖИЕВНА*, 07.07.1993 г.р. , Г. АШХАБАД РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН;
88. ХАКИМОВА ДЖАМИЛЯ МАГОМЕДОВНА*, 04.01.1986 г.р. , С. МААЛИ ГЕРГЕБИЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
89. ХАЛИЛОВ МАРАТ МАМЕДОВИЧ*, 06.01.1987 г.р. , С. ДЖАБА АХТЫНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
90. ХАЛМАТОВ АЙБЕК, 04.02.1996 г.р. , С. БУРГОНДУ НООКЕНСКОГО РАЙОНА ДЖАМАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
91. ХАНОВА САЛИМАТ МАГОМЕДХАБИБОВНА*, 13.04.1994 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
92. ЧАБАЕВ РАМЗАН ИСАЕВИЧ*, 03.06.1986 г.р. , Г. ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;
93. ЧЕРНЫШЕВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ*, (ЧЕРНЫШЁВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ), 12.11.1996 г.р. , Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ;
94. ШАГИРОВ БУЛАТ БУРУМБАЕВИЧ*, 24.09.1961 г.р. , П. ТЕРЕНСАЙ АДАМОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;
95. ШАМИЕВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 20.12.1967 г.р. , Д. СТАРОКУЛЬЧУБАЕВО МИШКИНСКОГО РАЙОНА БАШКИРСКОЙ АССР;
96. ШАРИФУЛЛИН ФАРИТ АЗАТОВИЧ*, 27.07.1988 г.р. , Н.П. НОВЫЙ АКБУЛЯТ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
97. ШИРИНОВ РУСЛАН ФАХРАДИН ОГЛЫ, 22.08.1995 г.р. , Г. ДОНЕЦК УКРАИНЫ;
98. ШИШЕНКО ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ, 20.08.1972 г.р. , С. ЛЕНИНСКОЕ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ;
99. ШОЛЬНЕР ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 31.08.1993 г.р. , Г. БИРОБИДЖАН;
100. ЩЕБЕТУН ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ*, 07.07.1998 г.р. , СЛ. БОЛЬШАЯ МАРТЫНОВКА МАРТЫНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
101. ЭМИРХАНОВ ШИХРАГИМ МЕЖВЕДХАНОВИЧ*, 07.08.1987 г.р. , С. АЗАДОГЛЫ МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
102. ЮРСУНОВ БОТИРБЕК АКБАРОВИЧ, 11.02.1970 г.р. , С. КАРА-ТЮПЕ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА ОШСКОЙ ОБЛАСТИ КИРГИЗИИ;
103. ЯРОВИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, 23.05.1983 г.р. , Г. КЕМЕРОВО;
Примечание: 1. Отмечены (*) организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.
Организации и физические лица, исключенные из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 5, 6 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Физические лица
1. IBRAHIM MOHAMED KHALIL (Khalil;Khalil Ibrahim Al Zafiri;Khalil Ibrahim Jassem;Khalil Ibrahim Mohammad;Khalil Ibrahim al-Zahiri), 02.07.1975 г.р., Day Az-Zawr, Syria;
Организации и физические лица, исключенные из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1-3, 7-8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Физические лица
1. АБДРАХМАНОВ ИЛЬЯС ОСМАНОВИЧ 18.02.1990 г.р., С. РАДУЖНОЕ ГРОЗНЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
2. АЗАМАТОВА ДИНАРА КАРАБДИНОВНА 29.04.1989 г.р., Г. МАХАЧКАЛА ДАССР;
3. АЛИВЕРДИЕВ АХМЕД МАЛИКОВИЧ 26.09.1991 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
4. АНДРЕЕВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ 19.02.1980 г.р., Г. НОВГОРОД;
5. АРЧАКОВ МАГОМЕД-БАШИР ХАСАНОВИЧ 06.11.1993 г.р., Г. НАЗРАНЬ РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ;
6. БИТИЕВ АСЛАН ШАМХАНОВИЧ 14.06.1969 г.р., С. ВЕРХНИЙ НАУР НАДТЕРЕЧНОГО Р-НА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
7. ВОЛКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 04.01.2000 г.р., Г. САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ;
8. ВОЛОДИН ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 25.11.1989 г.р., Г. ВИЧУГА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
9. ГУДКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 27.12.1993 г.р., Г. ЭНГЕЛЬС САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
10. ГУСЕЙНОВ РАМАЗАН МУСАЕВИЧ 24.08.1982 г.р., С. МУЦАЛАУЛ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
11. ДЖУРАЕВ УМЕДЖОН МИРЗОАХМАДОВИЧ 14.10.1980 г.р., Г. ХУДЖАНТ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;
12. ДРЫЖЕНКО ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 01.01.1985 г.р., Г. АСТРАХАНЬ;
13. ДУТОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 21.10.1993 г.р., Г. РОДНИКИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
14. ЕПИФАНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 05.10.1987 г.р., Г. ОХА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
15. ИЛЬЯСОВ ЗАУР МУСАЕВИЧ 11.01.1979 г.р., С. СОВЕТСКОЕ ПРИОЗЕРНОГО РАЙОНА КАЛМЫЦКОЙ АССР;
16. ИСУБОВА ПАТИМАТ МАГОМЕДОВНА 01.01.1995 г.р., С. АНСАЛТА БОТЛИХСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН;
17. КАДИЕВ САИД-САЛАХ ХОЗУЕВИЧ 10.02.1974 г.р., С. ШАТОЙ ШАТОЙСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
18. КАЛИНИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 23.02.2000 г.р., Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
19. КАРАТАЕВ ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ 27.01.1996 г.р., Г. ПАВЛОВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;
20. КОВРАЕВ РАМЗАН АВАЛУЕВИЧ 20.12.1969 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;
21. КУСОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 02.09.1991 г.р., Г. НОВГОРОД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;
22. МАГОМЕДОВА МААЗАТ ШАРАПУДИНОВНА 15.08.1986 г.р., С. ГИМРЫ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
23. МАХМАДАГАЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 14.01.1948 г.р., Г. ВОЛГОГРАД;
24. МЕДВЕДЕВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 03.10.1953 г.р., Г. ВОЛГОГРАД;
25. МЕХЕДОВ ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ 28.11.1987 г.р., Г. КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ;
26. МОРОЗОВ СТАНИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 09.03.1992 г.р., Г. ПЕНЗА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;
27. МУРТАЗИН СЕРГЕЙ РИНАТОВИЧ 14.07.1995 г.р., С. ШУШЬ ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;
28. НОВИКОВ ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ 14.04.1986 г.р., РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ;
29. ПРЕСНЯКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 20.02.1989 г.р., Г. АПРЕЛЕВКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
30. САИДБЕКОВ МАГОМЕД ГАДЖИЕВИЧ 06.01.1949 г.р., С. ЭЧЕДА ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
31. СЕМЕНА НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 14.05.1950 г.р., УКРАИНСКОЙ ССР;
32. СЛЮСАР НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ 01.03.2000 г.р., Р.П. ПОГАР БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ;
33. СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 15.01.1979 г.р., С ЗАКОМЕЛЬЕ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
34. СУСИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА (РОДЧЕНКО ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА)14.02.1956 г.р., Г. НОГИНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
35. СУХАРЕВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ 09.04.1990 г.р., Г. СЕМИПАЛАТИНСК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;
36. ТАЛГАЕВ ИМРАН ШИРВАНИЕВИЧ 20.08.1971 г.р., Г. УРУС-МАРТАН ЧИАССР;
37. ТАЛХИГОВ ЗАУРБЕК ЮНУСОВИЧ 22.07.1977 г.р., С.ШАЛИ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
38. ТЕЛЕГИН РОМАН РОМАНОВИЧ 16.01.1999 г.р., Г. ВОЛГОДОНСК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
39. ТКАЧ ВЕРА АНДРЕЕВНА 30.09.1984 г.р., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
40. ТОРБИН ИВАН ИГОРЕВИЧ 05.05.1971 г.р., Г. ЛЕНИНГРАД;
41. ХАМИДУЛЛИН ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ 20.06.1999 г.р., Г. КАЗАНЬ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН;
42. ХАСЕНОВ АХМЕД АХДАНОВИЧ 25.04.1989 г.р., С. ЛЬГОВО КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
43. ЧЕБЫКИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 31.07.1994 г.р., П. ПИНЮГ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
44. ЧЕГИРОВ АМАНГЕЛЬДИ МИДАКАТОВИЧ 01.11.1987 г.р., С.ТЕЛЕНГИТ-СОРТОГОЙ КОШ-АГАЧСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ;
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