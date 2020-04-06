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06.04.2020 21:02
Рубрика: Спорт

Роман с шайбой

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг уверен, что хоккею пока ничего не грозит
Текст: Владимир Ильин
Сезон 2019/20 в мультинациональной Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) из-за мировой пандемии коронавируса на данный момент оказался в "подвисшем" состоянии. В данном контексте уже не совсем важно, какие решения будут приняты руководством организации. Принципиальнее всего то, что чемпион России по хоккею с шайбой среди мужских команд все-таки должен быть определен.
Роман Ротенберг (слева) и Владислав Третьяк (справа) делают все, чтобы отечественный хоккей был лучшим в мире. Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Роман Ротенберг (слева) и Владислав Третьяк (справа) делают все, чтобы отечественный хоккей был лучшим в мире. Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Роман Ротенберг (слева) и Владислав Третьяк (справа) делают все, чтобы отечественный хоккей был лучшим в мире. Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В данном отношении в условиях абсолютной неопределенности, и даже, что греха таить, некоторой паники в руководстве отдельными спортивными организациями РФ, болельщики хотят, чтобы хоккей жил, хотят наслаждаться играми любимых команд, поэтому чемпионат должен продолжиться, и должен быть определен обладатель Кубка Гагарина и чемпион России. Важнее всего, чтобы ФХР как мощная и солидная организация, руководящая одним из самых популярных видов спорта в стране, предельно ясно обозначила свою позицию.

ХК "Адмирал" вернется в КХЛ через сезон

На всякий случай напомним, что именно с приходом в руководство ФХР Аркадия и Романа Ротенбергов в 2014 году в этом виде спорта начали происходить заметные изменения к лучшему. Много новейших технологий было введено в систему подготовки игроков, была разработана хорошо продуманная программа аттестации тренеров. Сейчас ФХР ведет активную научную деятельность в самых разных сферах: анализе диссертаций в области хоккея с шайбой, судейской деятельности, создании реестра данных тренерских кадров и игроков в детских спортивных школах.

Безусловно, все это немало способствовало и победе нашей мужской национальной дружины на Белой Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане-2018. Пожалуй, это самый важный и главный итог того сезона для нашего хоккея. Большинство направлений, из того что перечислено выше, у ФХР раньше попросту не существовало. Надо бы вдуматься повнимательнее, чего стоит национальная программа подготовки хоккеистов под ярким и точным названием "Красная машина", разработанная и внедряемая по личной инициативе Романа Ротенберга.

КХЛ разыграет виртуальный Кубок Гагарина

Недавно двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, комментируя активное распространение этой концепции, сказал: "Мы столько лет бились, чтобы в России была принята централизованная программа по подготовке молодых хоккеистов. Много лет это декларировал президент ФХР Владислав Третьяк. Но пришел человек из бизнеса - Роман Ротенберг, и вот теперь у нас эта программа есть".

И вот тут уж никак не поспоришь. Как ни крути, главная черта главы штаба сборной и первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга - в стремлении к максимализму. Понятие "результат" в его жизни - самое главное. Он может не спать ночами, да и "поднимать на ноги" своих подчиненных с самого раннего утра с одной лишь целью - достичь результата.

Фото: РИА Новости
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Увы, далеко не всем по душе принципиальность и строгость главы штаба сборной страны. Но как показала практика, ключевой функционер ФХР всегда держит свои обещания. К примеру, еще в 2015 году Ротенберг пообещал собрать "Красную машину" к Олимпиаде в Южной Корее. И сдержал свое слово! Да и сам факт того, что сборная все же поехала на Олимпиаду - заслуга Романа Ротенберга, который не побоялся взять на себя ответственность, рискуя своей карьерой. А ведь мало кто из спортивных функционеров может отвечать за свои слова и прогнозы так, как это произошло на самом деле.

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