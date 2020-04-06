…Принцесса Анна сбежала из золоченой клетки в большой мир, ощутила вкус свободы и любви, но все кончилось печалью, хотя и светлой. Это фильм "Римские каникулы" 1953 года, покоривший мир и обретший все шансы на бессмертие. Его пытались у нас повторить, и десять лет назад с треском провалилась кинокомедия "Все могут короли" - состязаться с Одри Хэпберн и Грегори Пеком немыслимо, картина Уильяма Уайлера открыла тему и, казалось, ее закрыла.
Поэтому идея создать на ее основе театральный мюзикл выглядела безумной. Ее выдвинул директор Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис, и все завершилось триумфом: спектакль стал победителем "Золотой маски". Либретто и музыку написали супруги Андрей и Нонна Кротовы, с которыми театр создает уже не первый спектакль. Поставил мюзикл и его, в сущности, придумал режиссер Филипп Разенков, ученик Дмитрия Бертмана и лауреат конкурса "Нано-опера".
Начинается все в наши дни: экскурсоводша показывает туристам главную достопримечательность Рима - место, где встретились принцесса Анна и репортер Джо Брэдли. И мы переносимся в 50-е годы, в эпоху неореализма, упоительных буги-вуги и композитора Нино Рота, мелодиям которого отдаст дань композитор Андрей Кротов. Рассказывают, что получив от него бравурный марш в духе фильма "8 ½", режиссер Разенков сначала не понял, что с ним делать, а потом придумал вечно беременную Большую маму с выводком детишек, которая станет лейтмотивом спектакля и задаст ему итальянскую экспансивность (в этой роли неожиданна Елизавета Дорофеева). Вот так, подогревая фантазию друг друга, авторы и создавали это шоу, главным достоинством которого стало ощущение импровизационности - азартной, веселой и во всем талантливой.
От знакомого сюжета осталась канва романтической сказки о пьянящем воздухе свободы, но возникли новые мотивы: сцены в логове "акул пера" - редакции таблоида, где охотятся за сенсациями, и его издателя м-ра Хеннесси (Александр Выскрибенцев). Да и сам Джо Брэдли у Александра Крюкова получился иным, без джентльменского набора, которым подкупал герой Грегори Пека, - заурядным газетным циником, в котором и не ночевало благородство. Отчего и преображение, которое принесла ему внезапно нахлынувшая любовь, становится еще более очистительным и просветляющим.
Изменилась и развязка этой истории - именно так, каким и должен быть финал мюзикла, где счастье музыкального апофеоза охватывает и сцену, и зрительный зал независимо от того, соединятся ли влюбленные в реале. Принцесса у Анны Ставской хороша собой, обаятельна, непосредственна, ни на миг не дает забыть, что в тихом омуте черти водятся, - в нее нельзя не влюбиться. Активно участвует в действии дирижер Александр Новиков.
Осмысленно и здорово придумана сценография. Все происходит на скупой конструкции, никак не напоминающей о Вечном городе. А роль гида по Риму дополняют динамичные видеоинсталляции - род изобразительных комментариев, придуманных, как все в спектакле, весело и талантливо (видеоарт Алеси Павловой и Анастасии Тизяевой). Здесь могут возникать контуры фонтана Треви и Форума, но могут и всевидящие зрачки вездесущих агентов безопасности, и чернильные кляксы, исполняющие свою грозную пляску Витта, прежде чем сложиться в ампирные узоры дворцовых капителей. Замечательно придуманы выходы в зал - там витийствует экскурсовод, туда устремятся на мотороллере, вихрем проносясь по Риму, опьяненные любовью герои, там пританцовывают в креслах в такт заводным ритмам зрители.
Произошло то, на что и рассчитывал автор безумной идеи: перевод идеального фильма на язык иного, музыкального жанра в итоге дал идеальный мюзикл, оставляющий превосходное послевкусие и желание немедленно лететь в Рим, воспетый так радостно, талантливо и влюбленно.