Постановление губернатора Приморского края от 6 апреля 2020 года № 34-пг "О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

Новости

Гэтжи заменит Нурмагомедова в поединке против Фергюсона 12:49
"Адмирал Касатонов" завершил госиспытания на Северном флоте 12:44
В Приамурье полицейский сбил женщину и скрылся с места ДТП 12:34
В КЧР медикам доплатят за работу с больными коронавирусом 12:30
Актриса из "Челюстей" Ли Фьерро умерла от коронавируса 12:29
Пережившая "испанку" 104-летняя итальянка излечилась от коронавируса 12:26
Испанский лыжник покорил горы, не выходя из дома 12:26
82 случая заболеваний коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки 12:21
В Совфеде предложили разрешить регистрацию в апартаментах 12:20
Артисты Михайловского театра показали балет в самоизоляции 12:17
На Украине завели уголовное дело о пожаре в Чернобыльской зоне 12:15
Директор Льва Лещенко подробно рассказал о том, что случилось с певцом 12:12
Кроссоверы на все случаи жизни: рассекречен модельный план Hyundai 12:05
В РАНХиГС разработают рекомендации по удаленной работе чиновников 11:59
Больницам в Канаде рекомендуют не выбрасывать одноразовые маски 11:47
В Испании проведут массовое тестирование на коронавирус 11:39
Аналитики "Яндекс.Карт" заявили об исчезновении пробок в крупных городах 11:38
В Челябинской области подтвержден 31 диагноз COVID-19 11:35
В Коми число больных коронавирусом увеличилось на 31 человека 11:34
Заседание правления Союза биатлонистов России перенесли на 7 апреля 11:32
Мишустин призвал не создавать помехи в работе оффлайн-ритейла 11:26
Мишустин раскритиковал решение губернаторов о закрытии границ регионов 11:16
На Кубани выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом 11:10
Утвержден порядок возврата билетов на отменные культурные мероприятия 11:08
Итальянский проект ГАЗ-24 "Волга", от которого отказались в СССР 11:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
6 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Приморского края от 6 апреля 2020 года № 34-пг "О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Заменить в абзаце пятом пункта 1.1 постановления слова "указанных в приложении" словами "указанных в приложении № 1";

1.2. В пункте 2 постановления:

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"Гражданам, являющимся работниками организаций (индивидуальных предпринимателей), указанных в пункте 6 настоящего постановления, покидающим места проживания (пребывания) в случае следования к месту (от места) работы, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также справку, подтверждающую привлечение к выполнению служебных (трудовых) обязанностей,";

считать абзацы четвертый - восьмой абзацами пятым - девятым соответственно;

1.3. В пункте 6 постановления:

изложить абзац первый в следующей редакции:

"6. Руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям), деятельность которых на территории Приморского края не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и Приморского края:";

дополнить абзацами следующего содержания:

"определить путем издания локального правового акта персональный состав работников, обеспечивающих функционирование организаций, (индивидуальных предпринимателей);

обеспечить выдачу работникам, указанным в абзаце восьмом настоящего пункта, справок, подтверждающих привлечение к выполнению служебных (трудовых) обязанностей, по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.";

1.4. Изложить пункт 7 постановления в следующей редакции:

"7. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на объектах общественного питания и торговли, в местах проведения досуговых мероприятий), а также деятельность по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным, внеуличным, городским наземным электрическим, автомобильным транспортом, в том числе легковым такси, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря.";

1.5. Заменить в грифе приложения к постановлению слово "Приложение" словами "Приложение № 1";

1.6. Дополнить постановление приложением № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Форма справки работника
(pdf, PDF, 20 Кб)