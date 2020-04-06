Постановление губернатора Приморского края от 6 апреля 2020 года № 34-пг "О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Заменить в абзаце пятом пункта 1.1 постановления слова "указанных в приложении" словами "указанных в приложении № 1";

1.2. В пункте 2 постановления:

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"Гражданам, являющимся работниками организаций (индивидуальных предпринимателей), указанных в пункте 6 настоящего постановления, покидающим места проживания (пребывания) в случае следования к месту (от места) работы, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также справку, подтверждающую привлечение к выполнению служебных (трудовых) обязанностей,";

считать абзацы четвертый - восьмой абзацами пятым - девятым соответственно;

1.3. В пункте 6 постановления:

изложить абзац первый в следующей редакции:

"6. Руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям), деятельность которых на территории Приморского края не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и Приморского края:";

дополнить абзацами следующего содержания:

"определить путем издания локального правового акта персональный состав работников, обеспечивающих функционирование организаций, (индивидуальных предпринимателей);

обеспечить выдачу работникам, указанным в абзаце восьмом настоящего пункта, справок, подтверждающих привлечение к выполнению служебных (трудовых) обязанностей, по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.";

1.4. Изложить пункт 7 постановления в следующей редакции:

"7. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на объектах общественного питания и торговли, в местах проведения досуговых мероприятий), а также деятельность по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным, внеуличным, городским наземным электрическим, автомобильным транспортом, в том числе легковым такси, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря.";

1.5. Заменить в грифе приложения к постановлению слово "Приложение" словами "Приложение № 1";

1.6. Дополнить постановление приложением № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко







