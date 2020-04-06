Разведчик-снайпер рассказал о службе в горячих точках

Зовут старшего разведчика-снайпера разведывательной роты Ульяновской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Алексей, фамилию по понятным причинам в публикации пришлось изменить на вымышленную - Строев. В качестве снайпера старшина служит уже 27 лет, неоднократно участвовал в боевых действиях и имеет орден Мужества, полученный за первую чеченскую кампанию.

Алексей рассказал, что снайпером становиться не планировал: хотел быть десантником, но не прошел по росту. Во внутренних войсках специального назначения посмотрели на физическую подготовку, психологические результаты и показатели стрельбы и отправили в снайперскую школу. А там и декабрь 1994 года, Чечня, штурм Грозного.

- Появились первые погибшие… Тогда появились осторожность и понимание, что это не учение, не съемки фильма, здесь тебя действительно могут убить. Поэтому первый выстрел из снайперской винтовки сделать было несложно. На войне учишься и взрослеешь быстро, - вспоминает он.

Первое ранение он получил в марте 1995: наступил на мину. Ноги удалось сохранить. После долгих месяцев реабилитации Строев демобилизовался и пошел служить по контракту.

В сентябре 2000 снайпер опять отправился в Чечню. У представителей этой профессии, говорит Алексей, нет ярких, захватывающих историй о войне. Задача профессионала - сделать выстрел, иногда единственный, но способный предрешить исход всего боя. По словам Строева, снайпер - это не только отличный стрелок: это думающий и наблюдательный боец, задача которого - выбрать правильную позицию, оценить местность, просчитать свои шаги. Для контроля обстановки вокруг снайперы действительно используют растяжки, ведь все внимание профессионала направлено на оптический прицел. Алексей вспоминает, что однажды, когда сработала его растяжка, он не стал возвращаться и выяснять, в чем дело, поскольку там мог находиться противник.

Одно из важнейших для снайпера качеств - это выдержка: профессионал должен быть спокойным и внимательным. В ожидании цели можно провести несколько дней. Строев вспоминает, что в Грозном двое суток лежал на крыше здания без еды и возможности спуститься: спал урывками, когда организм давал сбой. Другой раз пришлось 4 часа провести ночью в засаде без движения в осеннем сыром лесу.

- В темноте очень хорошо все слышно. И какие бы ни были современные приборы ночного видения, от их непрерывного использования очень устают глаза. Ночью ты больше полагаешься на слух. Что-то хрустнуло - включил прибор, посмотрел, - поясняет Алексей.

Практически всегда служба в разведке - это много лишений: холод, голод, недостаток сна. Сейчас Строев делится своими советами с молодыми бойцами. К примеру, учит обходиться без спальных мешков, отдавая предпочтение легким пледам: мешок теплый, но неудобный, пока расстегнешься - потеряешь драгоценные секунды.

Важно иметь хорошую маскировочную форму. Профессионал делает ее самостоятельно, под свои нужды. "Да, можно купить "лешего" в магазине, как я когда-то сделал, будучи еще молодым и неопытным. Пару раз попользовался и выкинул. Он цепляется за каждую веточку, издает шум, а намокнув, становится тяжелым", - поясняет разведчик. Ему помогает жена. Но подробностей о работе мужа не знает ни она, ни дети.