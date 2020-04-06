82 случая заболеваний коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки

Еще 82 заболевших коронавирусной инфекцией выявлены за сутки в Московской области. Таким образом, общее число заразившихся составляет 387 человек.

В лидерах близлежащие к Москве округа - Одинцово, Красногорск, Люберцы, Ленинский, Химки. В этих муниципалитетах заболевших больше всего.

Напомним, сегодня Роспотребнадзор сообщил, что сделать тест на коронавирус теперь могут все желающие жители Московского региона, причем, анализ делают бесконтактным способом. Услуга платная, стоит порядка 2 тысяч рублей.