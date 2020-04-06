Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан полицией

Бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.

Иванов покинул администрацию региона 16 марта. Он уволился по в связи с переходом на другую работу - экс-чиновника прочили в руководители Агропромышленного союза Тамбовской области. Сергей Иванов проработал вице-губернатором пять лет - в администрации он курировал сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, лесные отношения, экологию, охрану окружающей природной среды и природопользование.

Напомним, в октябре 2019 года в Тамбове по тому же делу был арестован другой вице-губернатор, Глеб Чулков. Правоохранители расследуют попытку увода из областной собственности крупного рынка в райцентре Рассказово. Через два месяца после начала следствия Чулков погиб, находясь под домашним арестом.

В 2019 году правоохранители не раз проводили обыски в областной администрации, также по делу арестованы глава регионального"Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства" и директор рынка.

Комментариями экс-чиновника редакция в данный момент не располагает - с ним работают следователи.