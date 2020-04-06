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06.04.2020 19:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Иисуса Воробьева оштрафовали за неповиновение полиции

Текст: Иван Егоров

Москвича Иисуса Воробьева, гулявшего с собакой на Патриарших прудах, признали виновным в неповиновении полиции и назначили штраф в 1000 рублей. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Судья Пресненского районного суда Ирина Зубова в понедельник рассмотрела административный протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ в отношении столичного жителя Иисуса Воробьева за неподчинение сотрудникам полиции. За это правонарушение ему грозило до 15 суток административного ареста.

Фото: Getty Images
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Из-за коронавируса рассмотрение проходило в режиме видеоконференции. Воробьев и его адвокат вышли на связь из отдела полиции. После начала слушания был объявлен почти пятичасовой перерыв по просьбе защитника, который не успел ознакомиться с материалами.

Жителя столицы Иисуса Адильевича Воробьева 1977 года рождения задержали в с субботу на Патриарших прудах, где он прогуливался с псом Платоном. Воробьев не только пошел гулять с любимцем за ограждения, которые были выставлены на Патриарших прудах с 29 марта, чтобы исключить массовые гуляния граждан в условиях самоизоляции, но и оказался жителем другого района. Правда, сначала он сообщил полицейским, что имеет право гулять в 100 метрах от своего дома.

Позже гражданин Воробьев объяснил, что приехал на Патриаршие на работу и заодно взял с собой пса Платона, которому надо где-то гулять. Как сообщили в столичном ГУВД, в ответ на корректные замечания патрульных о том, что сквер на Патриарших закрыт, он отреагировал грубостью, отказался представляться и предъявлять документы. После этого его задержали и отправили в отдел для выяснения личности, а собака осталась одна на Патриарших. В ответ на это Воробьев с библейским именем, пожелал стражам порядка, а также их женам, матерям и детям "сдохнуть". Правда, позже он в этом раскаялся, мол сказал сгоряча, переживая за любимого пса. Впрочем, с псом в итоге все оказалось в порядке - его забрала жена Воробьева.

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