На базе Первого МГМУ будет развернуто 2000 коек для больных COVID-19

Еще один стационар мощностью около 2 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом будет развернуто на базе клиники Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко новый стационар.

- Мы продолжаем активно разворачивать коечный фонд для борьбы с коронавирусом. До этого мы разворачивали городскую сеть - городские клиники. В соответствии с поручением президента РФ, председателем правительства России, мы вместе с министром здравоохранения отработали систему оказания содействия городу за счет федеральных клиник. Они активно включились, и вот один из самых мощных центров сегодня открывается, - сказал Собянин.

Госпитали для лечения пациентов с коронавирусом развернутся на базе четырех клинических больниц Первого МГМУ имени Сеченова. На первом этапе готовы 700 коек - 400 на базе университетской клинической больницы №2 и 300 на базе клинической больницы №4. Еще 1,3 тыс коек откроются к 13 апреля - 500 в университетской клинической больнице №3 и 800 в университетской клинической больнице №1.

В настоящее время для лечения больных с коронавирусной инфекцией в столице развернуты отделения в 13 федеральных, городских и частных стационарах: ГКБ №40 (Коммунарка), ИКБ №1, ИКБ №2, Госпиталь для ветеранов войн на Шаболовке, ДГКБ им. З. А. Башляевой, НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова (новый Перинатальный корпус), ГКБ №15 им. О.М. Филатова, Морозовская детская клиническая больница (с хирургией), Детская ИКБ №6 (для новорожденных), ГКБ №52, клинический госпиталь "Лапино Мать и дитя", стационар ГК "Медси".

В четырех городских стационарах открыты специализированные отделения для пациентов с внебольничной пневмонией - ГКБ им. Юдина, ГКБ им. Мухина, ГКБ им. Демихова и ГКБ. м Плетнева.

С 6 апреля 2020 года после ремонта вводятся дополнительные койки в ИКБ №1, а также разворачиваются коронавирусные отделения еще в 15 стационарах.