Почти 85% заболевших коронавирусом в Москве - младше 65 лет

Среди новых пациентов 264 человека - в возрасте от 18 до 45 лет, 204 человека - от 46 до 65 лет и 93 - старше 65 лет, причем 23 из них - старше 80 лет. Подтвержден вирус и у 30 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица взяты под контроль врачей.

Напомню, в столице указом мэра до 1 мая объявлен режим самоизоляции для всех жителей города независимо от возраста. Принятые меры введены для того, чтобы уменьшить передвижение и одновременно контакты горожан с целью предотвращения массового распространения коронавируса.

Покидать квартиру можно в следующих случаях:

- при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

- для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

- для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

- для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);

- если нужно вынести мусор.