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06.04.2020 10:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Почти 85% заболевших коронавирусом в Москве - младше 65 лет

Текст: Любовь Проценко
В столице подтвержден 591 новый случай коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. В целом по городу в настоящее время зарегистрировано 4484 заболевших.

Среди новых пациентов 264 человека - в возрасте от 18 до 45 лет, 204 человека - от 46 до 65 лет и 93 - старше 65 лет, причем 23 из них - старше 80 лет. Подтвержден вирус и у 30 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица взяты под контроль врачей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Напомню, в столице указом мэра до 1 мая объявлен режим самоизоляции для всех жителей города независимо от возраста. Принятые меры введены для того, чтобы уменьшить передвижение и одновременно контакты горожан с целью предотвращения массового распространения коронавируса.

Покидать квартиру можно в следующих случаях:

- при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

- для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

- для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

- для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);

- если нужно вынести мусор.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

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