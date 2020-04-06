Проект "Бизнес уикенд" продолжит работу онлайн

Начинающие предприниматели могут присоединиться к очередному этапу проекта "Бизнес уикенд".

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, программа, рассчитанная на 60 часов, стартует 6 апреля. Занятия будут идти в формате видеоконференций. Участникам расскажут, как составить бизнес-план и привлечь клиентов. Особое внимание уделят финансовым и юридическим аспектам бизнеса, отмечает портал mos.ru.

По словам авторов проекта, в программу вошли лекции и мастер-классы от руководителей крупных компаний. Всем слушателям после обучения вручат сертификаты.