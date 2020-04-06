Ракова: В мэрии Москвы пока не видят необходимости ужесточать режим

Такое заявление сделала сегодня в интервью телеканалу "Россия 24" заммэра столицы Анастасия Ракова. Отвечая на вопрос, почему не была введена в городе пропускная система, она пояснила: "В принципе этот режим достаточен на сегодняшний день. Нет необходимости вводить какие-то дополнительные меры".

Впрочем, она отметила, что эти меры все-таки могут быть введены, если "граждане не могут сами себя ограничить". "Сейчас мы такого не видим, мы этому очень рады, мы очень благодарны горожанам за это. Если что-то будет идти по-другому, и поведенческая модель изменится, значит, будут основания для введения более жестких мер, включая пропуска. Пока такой необходимости нет".

По мнению заммэра введенные меры получают одобрение среди горожан и дают свой эффект: "Люди действительно стали заботиться о себе, обеспечивать безопасность своих близких и окружающих, и сегодня у нас, по большому счету, социальное разобщение, которое необходимо, действительно, для предотвращения распространения заболевания, достигнуто".

Подтверждает это, по ее словам, и снижение трафика в метро на 85%, на на 75% - посещаемости городского наземного транспорта, на 60% - количества поездок на личном транспорте. "Это просто сейчас невозможно не замечать, мы видим единичных людей на улице", - отметила вице-мэр.