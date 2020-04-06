Врачи ожогового центра восстановили женщине лицо после сильных повреждений

Врачи ожогового центра столицы спасли молодую женщину, которая получила сильные ожоги во время приготовления яиц в микроволновке.

Как рассказали в прес-службе департамента здравоохранения столицы, москвичка решила сэкономить время и сварить яйца не на кухонной плите, как обычно, а в микроволновке в емкости с водой. Когда она попыталась достать ложкой уже сваренные яйца, они взорвались при первом же к ним прикосновении. Кипяток и горячие осколки скорлупы попали женщине на лицо, руки и шею. Москвичка едва успела закрыть глаза.

Скорая медицинская помощь быстро доставила пострадавшую в ожоговый центр городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева департамента здравоохранения Москвы. С диагнозом ожог лица, шеи, рук - 6 % поверхности тела, женщину госпитализировали.

В течение трех недель хирурги восстанавливали ей кожные покровы. Для заживления ожоговых ран врачи использовали современные технологии и препараты, применяли раневые покрытия и синтетические эквиваленты кожи. Достаточно быстро им удалось вернуть москвичку к привычной жизни и восстановить ее внешность без осложнений и без грубых косметических дефектов, что немаловажно для молодой женщины.