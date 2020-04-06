Новости

В Хабаровском крае ухудшилось состояние двух пациентов с COVID-19 06:16
Эпидемиолог назвал вакцинацию эффективным способом профилактики COVID-19 06:00
АвтоВАЗ частично возобновляет работу с 6 апреля 06:00
В ЕАО из-за коронавируса закрыли все детские сады 05:59
American Airlines отменила почти все рейсы из аэропортов Нью-Йорка 05:30
Российские эксперты назвали регионы с самыми высокими затратами на еду 05:22
Генсек ООН сообщил о вспышке домашнего насилия на фоне пандемии COVID-19 05:20
В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19 05:17
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 43 05:07
КНР остановила перевозки с РФ на трех пунктах пропуска в Приморье 04:48
Байден предложил провести виртуальный съезд Демократической партии 04:42
Трамп пожелал заразившемуся коронавирусом Джонсону скорейшего выздоровления 04:14
Российские больницы выписали еще 22 пациента излечившихся от коронавируса 04:05
Трамп пригрозил ввести пошлины на импортную нефть 04:03
Во Владивостоке наказан авиапассажир за нарушение режима обсервации 03:52
В России ответили на заявление шведского министра о "русских троллях" 03:39
Boeing: Остановка предприятий в штате Вашингтон вынуждено продлевается 03:18
Стоимость нефти марки Brent снизилась на девять процентов 03:00
Сотрудники нью-йоркской больницы напали на съемочную группу ВГТРК 02:58
Силуанов рассказал о наступлении в экономике "новой реальности" 02:30
Главврача Шотландии уволили из-за нарушения режима самоизоляции 02:20
Впервые в США коронавирус диагностировали у тигра 02:04
"Спартак" арендовал самолет для решившего вернуться на родину футболиста 01:54
В Турции будут бесплатно раздавать медицинские маски 01:10
Смолов объяснил, почему вернулся в Россию из Испании 00:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
06.04.2020 05:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В ЕАО из-за коронавируса закрыли все детские сады

Текст: Дина Непомнящая

Закрыть все детские сады Еврейской автономной области до нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусу решили на заседании оперативного штаба региона по борьбе с COVID-2019.

"В большинстве случаев в семьях не должно возникнуть проблемы, с кем оставить ребенка", - сообщается на сайте правительства ЕАО.

В Биробиджане подъезд дома изолировали из-за жильца с COVID-19

Считается, что большинство родителей , в соответствии с указом президента РФ о нерабочих днях, сейчас сами должны находиться дома. Если же они работают в организациях, которые должны продолжать функционировать, согласно Трудовому кодексу, можно попросить очередной оплачиваемый отпуск либо отпуск за свой счет. В заявлении указывается, что детский сад закрыт и работнику не с кем оставить малолетнего ребенка.

Уточняется также, что если в такой ситуации сотруднику отказались предоставить отпуск и уволили за прогул, госинспекция труда или суд признают это решение незаконным и потребуют восстановить человека в должности.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Силуанов рассказал о наступлении в экономике "новой реальности"
Эпидемиолог назвал вакцинацию эффективным способом профилактики COVID-19
Российские эксперты назвали регионы с самыми высокими затратами на еду
Цены на жилье снизятся, если карантин затянется до середины лета
Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно