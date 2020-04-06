В ЕАО из-за коронавируса закрыли все детские сады

Закрыть все детские сады Еврейской автономной области до нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусу решили на заседании оперативного штаба региона по борьбе с COVID-2019.

"В большинстве случаев в семьях не должно возникнуть проблемы, с кем оставить ребенка", - сообщается на сайте правительства ЕАО.

Считается, что большинство родителей , в соответствии с указом президента РФ о нерабочих днях, сейчас сами должны находиться дома. Если же они работают в организациях, которые должны продолжать функционировать, согласно Трудовому кодексу, можно попросить очередной оплачиваемый отпуск либо отпуск за свой счет. В заявлении указывается, что детский сад закрыт и работнику не с кем оставить малолетнего ребенка.

Уточняется также, что если в такой ситуации сотруднику отказались предоставить отпуск и уволили за прогул, госинспекция труда или суд признают это решение незаконным и потребуют восстановить человека в должности.