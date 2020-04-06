В Хабаровском крае ухудшилось состояние двух пациентов с COVID-19

Два пациента в Хабаровском крае, с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии. Один из них на кислородотерапии, другой на искусственной вентиляции легких.

Всего в регионе 11 заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19.

"С подозрением - 14 пациентов, в том числе один ребенок. В изоляторах - четыре человека из числа близких контактов", - сообщил минздрав края на своей странице в Instagram.

Также отмечается, что под медицинским наблюдением находятся около четырех тысяч человек, вернувшихся из-за границы.