В Хабаровском крае ухудшилось состояние двух пациентов с COVID-19

Два пациента в Хабаровском крае, с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии. Один из них на кислородотерапии, другой на искусственной вентиляции легких.
Всего в регионе 11 заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19.
"С подозрением - 14 пациентов, в том числе один ребенок. В изоляторах - четыре человека из числа близких контактов", - сообщил минздрав края на своей странице в Instagram.
Также отмечается, что под медицинским наблюдением находятся около четырех тысяч человек, вернувшихся из-за границы.
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По состоянию на 6 апреля в Хабаровском крае 11 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. ⠀ С подозрением - 14 пациентов, в том числе 1 ребенок. ⠀ Из числа пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19 2 человека в тяжелом состоянии (один на ИВЛ и один на кислородотерапии). ⠀ В стационарах края более 160 пациентов с внебольничными пневмониями, из них 69 детей. ⠀ В изоляторах- 4 человека из числа близких контактов (в Хабаровске нет). ⠀ Под медицинским наблюдением - около 4 тысяч человек, вернувшихся из зарубежных поездок, в том числе 18 в обсерваторе. ⠀ #минздрав #здравоохранение #медицина #минздрав27 #профилактика #здоровье #хабаровскийкрай #министерствоздравоохраненияхабаровскогокрая #хабаровск#covid