В Приамурье зараженного коронавирусом доставили в больницу под конвоем

В Амурской области одного из четырех заболевших коронавирусной инфекцией доставили в больницу с помощью полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД Приамурья, мужчина, которому больше 50 лет, узнав о наличии у него COVID-19, категорически отказался от госпитализации. Он потребовал провести ему повторное исследование, которое подтвердило диагноз. И все равно отказался ехать в больницу.

"Он вел себя неадекватно, сотрудники Роспотребнадзора и медработники были вынуждены обратится за помощью к полицейским. Мужчину поместили в отдельный бокс, однако и там он оскорблял врачей медработников, порывался покинуть лечебное учреждение", - отмечается в сообщении.

Тогда один из сотрудников МВД, облачившись в специальный противоэпидемический костюм, провел с пациентом профилактическую беседу. Только после этого человек стал вести себя более адекватно. В больнице выставлен круглосуточный пост охраны.

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