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06.04.2020 03:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во Владивостоке наказан авиапассажир за нарушение режима обсервации

Текст: Ольга Журман

В Приморском крае нарушитель карантина привлечен к административной ответственности, сообщили "РГ" в отделении информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО.

Фото: AP Photo/Mary Altaffer
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Известно, что 53-летний гражданин прибыл во Владивостоке самолетом из Токио и отказался следовать на обязательную 14-дневную самоизоляцию в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Его задержали сотрудники транспортной полиции, а также обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Установлено, что пассажир знал о принимаемых мерах, но добровольно сидеть дома две недели не собирался, хотя у него была повышена температура.

В принудительном порядке мужчину направили в инфекционное отделение краевой клинической больницы.

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