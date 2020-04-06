Во Владивостоке наказан авиапассажир за нарушение режима обсервации

В Приморском крае нарушитель карантина привлечен к административной ответственности, сообщили "РГ" в отделении информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО.

Известно, что 53-летний гражданин прибыл во Владивостоке самолетом из Токио и отказался следовать на обязательную 14-дневную самоизоляцию в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Его задержали сотрудники транспортной полиции, а также обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Установлено, что пассажир знал о принимаемых мерах, но добровольно сидеть дома две недели не собирался, хотя у него была повышена температура.

В принудительном порядке мужчину направили в инфекционное отделение краевой клинической больницы.