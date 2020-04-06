Прибывших в Киров из Москвы и Санкт-Петербурга отправят на карантин

Все прибывшие в Кировскую область из Москвы и Санкт-Петербурга обязаны уйти на две недели на домашний карантин. Такие меры в регионе принимают из-за опасности распространения коронавируса, сообщило региональное правительство.

- В основном все ответственно относятся к необходимости соблюдения карантинного режима, и это дает свои результаты. Но в текущий период этого недостаточно, и нам необходимо разработать меры по мониторингу за вернувшимися железнодорожным и воздушным транспортом не только из заграничных поездок, но и из других субъектов Российской Федерации - Москвы, Санкт-Петербурга и эпидемиологически неблагополучных регионов, - сказал губернатор региона Игорь Васильев.

По его словам, они должны находиться в это время дома, даже если не имеют признаков ОРВИ. Также они обязаны сообщить о своем прибытии на "горячую линию" министерства здравоохранения по телефону 8-800-100-43-03.

Сейчас в инфекционном госпитале Кирова находится 71 человек, в том числе 16 - с подозрением на коронавирус, 11 пациентов с подтвержденным диагнозом, остальные - контактные лица. Всего в регионе было подтверждено 19 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Семь пациентов уже выписали.

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