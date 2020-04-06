В Татарстане из-за заболевших COVID-19 закрыли приемный покой больницы

В Татарстане 6 апреля подтвердили 16 случаев коронавирусной инфекции. Причем, один из заболевших контактировал сотрудниками ЦРБ Высокогорского района РТ.

В результате закрыты приемный покой больницы и отделение педиатрии. Часть врачей ушла в самоизоляцию.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Она уточнила, что в ЦРБ были предприняты все необходимые санитарно-эпидемиологические действия. Учреждение не представляет опасности.

Что касается, происхождения инфекции - все 16 случаев завозные. Жители Татарстана побывали до этого в Турции, Франции, Москве, Московской области, Израиле, Доминиканской Республике и ОАЭ.

У 11 заболевших заболевание проходит в бессимптомной или легкой форме. У пяти - состояние средней тяжести. Все находятся под медицинским наблюдением, в том числе шесть человек на дому.

Между тем в Казани медикам и волонтерам выдали 5870 безлимитных проездных билетов на все виды транспорта.