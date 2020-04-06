В Татарстане появился новый способ получения пропусков для выхода из дома

В Татарстане появился альтернативный способ получения пропуска для выхода из дома во время самоизоляции. Воспользоваться им можно также на сайте.

Как поясняют в Министерстве цифрового развития РТ, для регистрации в системе не потребуется выслать паспортные данные по СМС. Ввести их, а также номер телефон можно теперь через веб-интерфейс.

После этого будет создан ваш личный кабинет. Граждане, которые зарегистрировались в системе ранее в СМС-формате, также смогут войти сюда, воспользовавшись личным кодом.

В настоящий момент в системе зарегистрировалось уже более 457 тысяч татарстанцев. Было выдано почти 810 тысяч SMS-пропусков для выхода из дома. Половину из них запрашивали для выезда на дачу.