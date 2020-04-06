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06.04.2020 17:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Татарстане появился новый способ получения пропусков для выхода из дома

Текст: Олег Корякин (Казань)
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В Татарстане появился альтернативный способ получения пропуска для выхода из дома во время самоизоляции. Воспользоваться им можно также на сайте.

Как поясняют в Министерстве цифрового развития РТ, для регистрации в системе не потребуется выслать паспортные данные по СМС. Ввести их, а также номер телефон можно теперь через веб-интерфейс.

Фото: Александр Погожев / ТАСС
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После этого будет создан ваш личный кабинет. Граждане, которые зарегистрировались в системе ранее в СМС-формате, также смогут войти сюда, воспользовавшись личным кодом.

В настоящий момент в системе зарегистрировалось уже более 457 тысяч татарстанцев. Было выдано почти 810 тысяч SMS-пропусков для выхода из дома. Половину из них запрашивали для выезда на дачу.

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