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06.04.2020 13:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Кузбассе из-за коронавируса отложили повышение взносов на капремонт

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Повышение минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме власти Кемеровской области решили отложить на два месяца.

Сейчас тариф на капремонт в Кемеровской области составляет 6 рублей 71 копейку за квадратный метр, а с первого апреля 2020-го его планировали увеличить до 7 рублей 69 копеек. Теперь, как сообщается на сайте правительства региона, это произойдет 1 июня.

Фото: Евгений Козырев
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Кроме того, с 1 апреля и до отмены режима "Повышенная готовность" на всей территории Кемеровской области ее жителям не будет начисляться пеня за несвоевременную оплату не только взносов на капремонт, но и жилищно-коммунальных услуг. Министерству ЖКХ и дорожного комплекса региона поручено организовать соответствующую работу с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающими организациями, работающими с физлицами по прямым договорам, а также регоператорами по капремонту многоквартирных домов и обращению с твердыми коммунальными отходами.

Тем временем

Кузбасское руководство рекомендовало управляющим компаниям дезинфицировать подъезды и лифты многоквартирных домов, дворовые территории и контейнерные площадки. Указания по поводу санитарной уборки и дезинфекции направлены в муниципалитеты. Они призваны организовать в населенных пунктах работу с предприятиями ЖКХ, чтобы представители последних, обслуживающие и многоэтажки, и частный сектор, были обеспечены средствами защиты.

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Экономика ЖКХ Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область COVID-19. Мы справимся! Регулирование тарифов в ЖКХ

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