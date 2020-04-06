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06.04.2020,  
09:20
Текст:  Антон Валагин

АПЛ "Северодвинск" установила два рекорда

Атомная подводная лодка Северного флота "Северодвинск" установила рекорд при стрельбе крылатой ракетой "Калибр" по архангельскому полигону Чижа.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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- Уникальным выполнение этой задачи сделало сочетание нескольких факторов: стрельба велась из надводного положения по береговой цели и ее дальность. Факт занесен в Книгу достижений Вооруженных сил РФ за 2019 год, - рассказали в пресс-службе Северного флота.

Еще раз АПЛ "Северодвинск" отличилась, выполнив в прошлом году специальную задачу подо льдом Северного Ледовитого океана. Ее подробности в штабы СФ раскрыть отказались, отметив лишь, что этот операция также попала в Книгу достижений ВС РФ.

Многоцелевая атомная подлодка К-560 "Северодвинск" - головная субмарина проекта 885 "Ясень". Ее отличает революционная для отечественного флота компоновка - чтобы освободить место в носу для массивной антенны гидроакустического комплекса, торпедные аппараты разместили побортно за отсеком центрального поста.

Также "Северодвинск" стал первой атомной подлодкой, имеющей на вооружении крылатые ракеты "Калибр". Сейчас этим оружием в ходе модернизации оснащают ударные АПЛ проектов 949А "Антей" и 971 "Щука-Б".

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