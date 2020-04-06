Петербургские автодилеры попросили признать их пострадавшими от COVID-19

Крупные петербургские автодилеры направили обращение к властям города с просьбой внести этот вид деятельности в число пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Как следует из текста обращения, имеющегося в распоряжении редакции, это дало бы бизнесменам, занятым сфере продаж автомобилей, возможность претендовать на меры государственной поддержки.

Сейчас власти Петербурга анонсировали достаточно большой комплекс мер по помощи бизнесу. В основном речь идет либо о предприятиях малого и среднего бизнеса, либо об организациях, связанных с туризмом, гостиничной отраслью, общественным питанием или услугах населению.

Автодилеры не входят в этот список, да и к малому предпринимательству эту отрасль не отнести. Между тем, как отмечается в обращении, в дилерских центрах по всему городу работает свыше 30 тысяч человек, а ежегодный фонд заработной платы составляет порядка 25 миллиардов рублей в год, а объем страховых взносов оценивается представителями отрасли в 20 миллиардов.

При этом, как следует из обращения, отрасль сильно закредитована. Общий объем долговых обязательств сообщество петербургских автодилеров оценивает в 60 миллиардов рублей.