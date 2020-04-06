В Ленобласти нашли магазин по продаже запчастей от ворованных машин

В Ленинградской области полицейские вскрыли крупный канал по угону машин и продаже их на запчасти. Конечные покупатели даже не представляли, что приобретают детали от ворованных автомобилей.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все началось с угона автомобиля Kia Sportage от дома на Дальневосточном проспекте Северной столицы. Поиски машин привели полицейских к поселку Воейково Всеволожского района Ленинградской области.

Здесь в двухэтажном гараже угнанные машины разбирали на запчасти, а потом выставляли на продажу под видом легального интернет-магазина. В помещениях сотрудники полиции нашли множество запчастей от различных иномарок, детские кресла и другие личные вещи владельцев машин.

Сейчас полицейские пытаются выяснить хотя бы примерное количество пострадавших.

На месте задержан 38-летний мужчина, который, как считают в полиции, может иметь прямое отношение к преступной схеме.