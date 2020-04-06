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06.04.2020 19:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти нашли магазин по продаже запчастей от ворованных машин

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области полицейские вскрыли крупный канал по угону машин и продаже их на запчасти. Конечные покупатели даже не представляли, что приобретают детали от ворованных автомобилей.

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Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все началось с угона автомобиля Kia Sportage от дома на Дальневосточном проспекте Северной столицы. Поиски машин привели полицейских к поселку Воейково Всеволожского района Ленинградской области.

Здесь в двухэтажном гараже угнанные машины разбирали на запчасти, а потом выставляли на продажу под видом легального интернет-магазина. В помещениях сотрудники полиции нашли множество запчастей от различных иномарок, детские кресла и другие личные вещи владельцев машин.

Сейчас полицейские пытаются выяснить хотя бы примерное количество пострадавших.

На месте задержан 38-летний мужчина, который, как считают в полиции, может иметь прямое отношение к преступной схеме.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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