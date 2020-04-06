В Мурманской области анонсировали строительство спортивного интерната

В Мурманской области предполагается построить спортивный интернат. Об этом сообщил министр спорта и молодежной политики региона Денис Клебанов во время онлайн-встречи с жителями региона.

- Интернат должен появиться в сентябре 2021 года, - отметил министр. - Сейчас продолжается выбор площадки, где его предстоит построить.

Министр подчеркнул, что полностью поддерживает идеи о создании подобные учреждения, поскольку они подразумевают высокий уровень подготовки спортсменов, максимальное качество образовательных программ и наиболее здоровый режим питания.

Кроме того, планируется, что федеральный центр профинансирует строительство в Заполярье десяти крытых спортивных площадок. На них можно будет играть в баскетбол, волейбол, мини-футбол и хоккей.