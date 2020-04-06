В Ростове впервые в России прошли проводы в армию онлайн

Ростовчанин Данил Донцов готовится пополнить ряды вооруженных сил России. Совсем скоро ему предстоит служба в армии. Только вот из-за сложившейся эпидситуации устроить традиционные проводы в армию по понятным причинам невозможно - все на строгой самоизоляции. "А как ты смотришь на праздник онлайн?" - предложила призывнику супруга Полина.

- Я ответил, было бы здорово. Но сперва не воспринял эти слова всерьез. И был просто в шоке, когда в назначенный день в общий видеочат пришли не только родные и друзья, но даже тамада! - доволен Данил.

На этом празднике, организованном молодой супругой, было все, как и положено: веселье и тосты, накрытый стол и конкурсы, музыка и танцы. Только вот рядом с призывником лишь его жена и теща. Все гости - по ту сторону экрана в режиме онлайн-конференции.

Идею "прийти" на дистанционный праздник с радостью восприняли друзья и близкие будущего защитника отечества, дисциплинированно коротающие время дома. Ведущий создал общий чат в программе Zoom, которую все должны были скачать на компьютер или смартфон.

Данилу 22 года. После окончания Ростовского филиала ВГИКа пришло время отдать долг Родине. Отправиться на призывной пункт 1 апреля помешал введенный в России режим временной самоизоляции.

И вот закуски нарезаны, шампанское охлаждено, компьютер включен. В общем чате десять человек. В качестве тамады ростовский ведущий Юрий Корушев. Когда Донцовы играли свадьбу пару месяцев назад, они даже мечтать не могли о том, что именно он устроит их праздник. Онлайн-мероприятие оказалось в разы дешевле, но при этом не менее веселым и интересным. К тому же удалось сэкономить на ресторане - каждый гость для себя выбирал угощение в собственном холодильнике.

К организации необычного праздника тамада готовился тщательно. Задача не из легких: конкурсы и викторины в отличии от традиционных - лишь те, что позволяют веселиться, не вставая со стула.

И вот на экране погон. И задание для гостей: угадать звание по звездочкам. Правда, полезное занятие для призывника? Кто первый угадает - тому и приз. Конечно, виртуальный.

Можете определить род войск по эмблеме? Данил теперь может. Кстати, молодой человек пока не знает, куда ему предстоит отправиться. Но для себя решил: пойдет по контракту.

- Сегодня срочную службу можно заменить контрактной. Тогда служить придется не год, а два. Но я готов. Теперь я человек семейный, а во время службы по контракту выплачивается достойное денежное довольствие. Точно не знаю, но в планах - не останавливаться на этом и посвятить военному делу жизнь, - говорит Данил.

Фото: Елена Мелихова/РГ

Повеселило и удивило задание "Служил - не служил". На экране известные артисты: Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Дмитрий Нагиев, Сергей Зверев, Николай Расторгуев, Сергей Безруков, Тимур Батрутдинов. Вот загадка на смекалку: кто из них в свое время служил в армии? Как оказалось, из семи - лишь четверо. Примечательно, что "банятя-комбат" в армии не был по состоянию здоровья.

И вот время пожеланий и напутственные слова от родителей и молодой супруги, которая, по ее признанию, готова за любимым хоть на край света.

- Сын, желаю тебе быть сильным, полагаться на свою интуицию, оказываться в нужном месте в нужное время и, конечно, беречь себя. Если ты будешь знать, что тебе делать, ты выживешь в любых условиях. За тебя! - пожелала мама призывника Инна Александровна, поднимая бокал.

А вот тестя Андрея Юрьевича волновал вопрос благополучия молодой семьи.

- Для меня самое главное, чтобы моя дочь была счастлива. Данил, желаю тебе стать не только настоящим защитником Отечества, но самое главное - быть защитником своей семьи.

Кстати, на онлайн-праздник гости пришли не без подарков. Например, дядя призывника Антон сыграл на флейте марш "Прощание славянки". Для этого он даже вышел на собственный балкон, чтобы его услышали и соседи - пусть тоже дома порадуются!

Полтора часа застолья пролетели как один миг. Зато впечатлений осталось море.

"Праздник - супер!", " Я впервые на таком крутом мероприятии!", "Огромное спасибо, что пригласили!" - гости не скрывали эмоций. Ведь в самоизоляционных буднях им удалось не только отвлечься, но и весело и дружно проводить в армию близкого человека, с которым их сегодня отделяет запрет на передвижение по городу.

К слову, у ведущего мероприятия в новом режиме уже расписаны на несколько дней вперед. Так что жизнь продолжается! Только вот отслужить онлайн не получится.

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