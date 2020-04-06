Распоряжение правительства Самарской области от 6 апреля года 2020 № 122-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Самарской области от 31.03.2020 № 109-р "Об установлении формы документа (справки работодателя)"

В соответствии с пунктом 2.7 постановления Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 "Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV":

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 31.03.2020 № 109-р "Об установлении формы документа (справки работодателя)" изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Документы (справки работодателя), выданные гражданам согласно приложению к распоряжению Правительства Самарской области от 31.03.2020 № 109-р "Об установлении формы документа (справки работодателя)" до вступления в силу настоящего распоряжения, считать действительными.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области В.В.Кудряшов







