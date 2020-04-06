Закон Самарской области от 6 апреля 2020 года № 36-ГД "Об упрощении порядка продления отдельных социальных выплат жителям Самарской области в связи с принятием мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции"

Принят Самарской Губернской Думой 31 марта 2020 года

Статья 1

Выплата ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячного пособия на питание ребенка в государственных или муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, и питание ребенка, определенного на индивидуальное обучение по медицинским и социально-педагогическим показаниям, ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего возраста трех лет, ежемесячной денежной компенсации расходов на проезд на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий учащихся общеобразовательных организаций, а также учащихся, получающих образование в форме семейного образования, социальной помощи в виде денежных выплат (социального пособия), установленных законами Самарской области "О государственной поддержке граждан, имеющих детей" и "О социальной помощи в Самарской области", в 2020 году продлевается на последующий период предоставления указанных мер социальной поддержки, установленный законодательством Самарской области, без представления заявителем документов, необходимых для такого продления, которые представляются заявителями самостоятельно и не могут быть запрошены в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в случае принятия Правительством Самарской области соответствующего решения в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

При продлении предоставления мер социальной поддержки в случае, предусмотренном абзацем первым настоящей статьи, отсутствие (утрата) основания для такого продления, подтверждаемого документами, которые представляются заявителями самостоятельно и не могут быть запрошены в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в целях настоящего Закона не рассматривается как нарушение заявителем порядка получения соответствующих мер социальной поддержки в течение периода их продления.

Предусмотренный настоящим Законом порядок продления мер социальной поддержки действует в период, установленный решением Правительства Самарской области, указанным в абзаце первом настоящей статьи.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 30 марта 2020 года.

Настоящий Закон действует до 31 декабря 2020 года включительно.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







