Средняя продолжительность рабочего дня "на удаленке" выросла в 1,5 раза

Аналитики центра киберустойчивости зафиксировали значительный рост продолжительности рабочего дня в первую нерабочую неделю. Так, с 23 по 29 марта пользователи начали свой день в 9.15-9.30, а к 17.00 активность существенно падала. С 30 марта по 3 апреля рабочий день начинался также около 9.00, однако активность не спадала вплоть до 21.00. Таким образом, средняя продолжительность рабочего дня сотрудников "на удаленке" выросла в 1,5 раза за одну неделю.

Специалисты отмечают, что на прошлой неделе по-прежнему был заметен тренд по заражению вредоносным ПО. Этот показатель вырос на 15 пунктов и составил 47% от всех подтвержденных инцидентов ИБ. На росте активности сказывается отсутствие возможности дополнительной проверки трафика, как это делается при доступе в интернет из офисов. Также сохранилась тенденция по установке запрещенных средств удаленного администрирования, при этом общее количество подобных инцидентов уменьшилось.

Новый тренд прошлой недели: аналитики зафиксировали на 49% больше событий об изменении конфигураций оборудования. Это означает, что компании стараются максимально быстро адаптировать свои инфраструктуры для удаленной работы. Общее количество инцидентов, связанных с неразрешенным изменением конфигураций и ошибками в них, ожидаемо возросло на 20% относительно предыдущего периода. Эксперты отмечают, что изменения конфигураций не могут проходить без сбоев, поэтому важно отслеживать, не приводят ли они к существенному снижению уровня безопасности организаций.

"Вышеперечисленные факты означают, что бизнес готовится к полноценной удаленной работе, а сотрудники адаптируются к новым условиям", - отмечает Оксана Васильева, генеральный директор Angara Professional Assistance.