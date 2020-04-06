Стоимость нефти марки Brent снизилась на девять процентов

В начале торгов шестого апреля цена нефти марки Brent опустилась более чем на 9%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 01:19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent падала на 9,02% - до 31,69 доллара за баррель (несколькими минутами ранее цена составляла 30,82 доллара). Цена нефти марки WTI с поставкой в мае 2020 года снижалась на 10,39% - до 25.96 доллара за баррель, пишет РИА Новости.

Напомним, колебания на рынке начались шестого марта, когда страны ОПЕК+ не смогли прийти к новому соглашению. Россия не договорилась с партнерами по ОПЕК+ относительно совместных действий по стабилизации нефтяного рынка из-за влияния на него пандемии коронавируса.

Владимир Путин предложил сократить объемы добычи нефти в мире на 10 миллионов баррелей в сутки. Пятого апреля на совещании, посвященном ситуации на глобальных энергетических рынках, президент заявил, что Россия всегда выступала за обеспечение долгосрочной стабильности нефтяного рынка и готова к договоренностям с партнерами в рамках "ОПЕК+" и крупнейшими производителями, как США.