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06.04.2020 16:04
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

The Washington Post назвала Помпео одним из худших госсекретарей

Заместитель редактора редакционной полосы газеты The Washington Post Джексон Дил проанализировал действия госсекретаря США Майка Помпео в период пандемии COVID-19. Поступки политика - одна из самых неэффективных реакций за всю историю, приходит к выводу эксперт и называет Помпео "худшим госсекретарем", передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В истории США было немало гораздо более позитивных и продуктивных госсекретарей, например, один из основателей страны Томас Джефферсон или Генри Киссинджер, внесший огромный вклад в установление дипотношений между КНР и США. Однако Помпео подорвал имидж главы внешнеполитического ведомства США.

Под его руководством США стали непрерывно ухудшать отношения с такими державами мира, как Китай и Россия, а также со своими традиционными союзниками на Западе, уходя все дальше в направлении к односторонним действиям, не имеющим поддержки международного сообщества.

Помимо общей негативной и контрпродуктивной внешней политики, Майк Помпео склонен к политическим спекуляциям. Как справедливо отмечают аналитики, решительно идя на конфронтацию с Китаем, Помпео, по факту, лишь накапливает собственный политический капитал в целях осуществления далеко идущих амбиций когда-нибудь стать президентом страны.

Его действия не только потрясают международное сообщество, но и вызывают тревогу и критику со стороны американской элиты.

Бывший советник президента США по делам государственной безопасности Сьюзан Райс в эфире одной из американских радиостанций раскритиковала Майка Помпео за то, что он опозорил США, надуманно назвав коронавирус "Уханьским".

На самом деле ото лжи Помпео пострадали не только Китай, но и такие страны мира, как Россия и Иран, которые, по версии высокопоставленного чиновника США, якобы распространяют ложную информацию о противостоянии эпидемии в США. Газета "Вашингтон пост" в своей передовице отметила, что, когда многомиллионный иранский народ столкнулся с гуманитарными трудностями из-за пандемии коронавируса, многие члены международного сообщества призвали к смягчению или отмене санкций против исламской республики, в том числе Великобритания и другие западные страны. Помпео и ряд других американских политиканов рассматривают эпидемию как инструмент для оказания "максимального давления". Это ставит сам факт наличия понятия "гуманизма по-американски" под огромный вопрос.

Сейчас, когда США оказались эпицентром эпидемии с наибольшим числом заражения COVID-19, самой актуальной для американской администрации задачей, безусловно, является сдерживание распространения эпидемии, привлечение международной помощи и продвижение международного взаимодействия. К этому стали призывать многие бывшие высокопоставленные чиновники и эксперты США.

Однако Майк Помпео даже и не думает заниматься этим важным делом, продолжая стремиться к достижению своих корыстных политических целей, жертвуя интересами и жизнями американских граждан, очерняя другие страны, в том числе и Китай, что серьезно препятствует глобальному противоэпидемическому сотрудничеству.

Как было отмечено в "Вашингтон пост", Помпео стремится лишь к достижению своих корыстных целей, в то время когда другие ответственные руководители и лица взялись за борьбу с эпидемией. В чем же эта цель? Очернять и клеветать на Китай, или же инициировать глобальную конфронтацию в целях осуществления своей эгоцентричной политической претензии?

В Пекине отмечают, что, очевидно, оценка "наихудший госсекретарь за всю историю" должна хоть в какой-то мере сдержать Помпео. Но остановит ли его даже это? Пока ясно одно - действия этого политика несут США лишь бедствия и порицание международного сообщества.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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