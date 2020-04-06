Постановление главного государственного санитарного врача по Тульской области от 5 апреля 2020 года № 3 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019 в Тульской области"

В связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Тульской области, а также с целью снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тульской области, в соответствии с п.6 ч.1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ("Собрание законодательства РФ", 05.04.199, №14, ст. 1650, 2019, №30, ст.4134), постановляю:

Рекомендовать руководителям предприятий и организаций реализовать комплекс мероприятий по профилактике COVID-2019.

Общие требования

1. Число работников должно быть сокращено до минимума исходя из необходимости функционирования производства.

1.2.Число работников, проходящих через проходные перед началом смены, должно быть минимизировано с целью ограничения возможных контактов, для чего потоки работников должны быть разнесены во времени не менее, чем на два часа и увеличено количество пунктов прохода. Между работниками должна быть обеспечена социальная дистанция не менее 1 метра. Решением руководителя предприятия организация рабочих смен должна исключать пересечение работников из разных смен.

Допуск к работе работников очередной смены осуществляется после дезинфекции оборудования и помещения.

1.3 .На проходных должна обеспечиваться термометрия с целью выявления потенциальных больных острыми респираторными заболеваниями. При необходимости нормативно-правовым актом руководителя предприятия для работников должен быть запрещен проход работников с плохим самочувствием, а при условии недопустимости сокрытия фактов любых признаков острого респираторного заболевания (повышение, температуры, кашель, одышка, насморк, першение и боль в горле), а также фактов контакта с больными острыми респираторными заболеваниями.

1.4. Доставка работников из дома на предприятие и обратно должна осуществляться преимущественно автотранспортом предприятия или на личном транспорте работников, с целью максимального исключения использования городского и междугороднего общественного транспорта.

1.5. Должно быть запрещено перемещение работников между участками, цехами и корпусами предприятия, если только данные действия не обусловлены технологическими процессами.

1.6. В се работники предприятия должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски) из расчета не менее 2 штук в смену. Нахождение на рабочих местах без СИЗ не допускается.

Медицинские мероприятия

1.7. На предприятии должны присутствовать медработники или специально проинструктированные ими лица, задачей которых является выявление, временная изоляция и персональный учет сотрудников с признаками ухудшения здоровья и острых респираторных заболеваний.

1.8. Медицинские работники или специально проинструктированные ими лица обязаны проводить в течение смены выборочный осмотр с целью выявления фактов сокрытия симптомов острых респираторных заболеваний.

1.9. Для временной изоляции сотрудников с такими признаками должно быть выделено изолированное помещение с последующей организацией оказания медицинской помощи (доставка домой, вызов врача на дом), а также определения круга лиц, контактировавших с ними во время рабочего процесса.

Дезинфекционные мероприятия

1.10. Обработка полов, оборудования, поверхностей с кратностью один раз в два часа в течении смены моющими средствами с применением хлорсодержащих дезинфекционных средств (гипохлорит кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5% по активному хлору и средств на основе дихлорантина - 0,05% по активному хлору). Для дезинфекции поверхностей небольшой площади может использоваться этиловый спирт 70% концентрации. Особое внимание необходимо уделить дезинфекции поверхностей, с которыми контактирует большое количество людей (например, ручки дверей, поверхности столов, краны и т.п.).

1.11 .Ограниченные по объему помещения, в которых может находиться значительное количество работников должны быть оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха закрытого типа (Дезар или аналоги) или использоваться спреи и аэрозоли с заявленным дезинфицирующим действием.

1.12. Для обработки рук могут использоваться кожные антисептики на основе этилового спирта (70% по массе), спирта изопропилового (60% по массе) или смеси спиртов (не менее 60% по массе), а также парфюмерно-косметическая продукция с заявленным дезинфицирующим эффектом.

1.13. Дезинфекция мест общего пользования проводится не реже 1 раза в 2 часа с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств.

Организация питания

1.14. Во избежание скопления большого количества работников в столовых должен быть увеличен период их работы и установлен график их посещения. Преимущественно должна использоваться одноразовая столовая посуда, сбор использованной одноразовой посуды производится в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня. Использование столовой посуды многократного применения допускается при использовании специализированных моечных машин, с применением режима обработки, обеспечивающего дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 60 градусов в течение 90 минут.

1.15. По окончанию рабочей смены столовой или не реже, чем через 6 часов проводится проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств

1.16. Вариантом организации работы является приготовление пищи для работников на вынос в индивидуальных одноразовых боксах или использование одноразовой посуды. Возможна организация питания работников с помощью выдаваемых предприятием сухих пайков. Место приема пищи должно быть предусмотрено в доступности от помещений, оборудованных раковиной для мытья рук. При необходимости по согласованию с работниками должна быть рассмотрена возможность денежной компенсации питания.

2.Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Главный государственный санитарный врач по Тульской области А.Э.Ломовцев







