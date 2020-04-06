Постановление губернатора Ульяновской области от 3 апреля 2020 года № 151-П "Об утверждении перечня организаций, на которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Правительство Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

1) непрерывно действующие организации, в том числе в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения, связи, включая почтовую связь, в сфере информационных технологий, дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей; организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности; организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения; организации атомной промышленности; строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей; организации, осуществляющие предоставление гостиничных услуг; организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех видов, организации сельскохозяйственного машиностроения, а также организации, задействованные в весенне-полевых работах;

2) медицинские и аптечные организации, а также организации социального обслуживания;

3) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе организации и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих всю товаропроводящую цепочку таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форм (в том числе нестационарные и мобильные объекты), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации;

4) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятия, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а также предприятия, выпускающие материалы, сырьё и комплектующие изделия, необходимые для их производства; организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе организации медицинской промышленности; в сфере обращения с отходами производства и потребления; организации, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание населения;

5) организации, осуществляющие производство и реализацию семян и посадочного материала;

6) организации системы нефтепродуктообеспечения; организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций; организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения;

7) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, ремонт бытовой техники; организации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

8) организации, осуществляющие изготовление и реализацию очков и контактных линз; организации, изготавливающие фото для документов;

9) организации, осуществляющие нотариальную деятельность; адвокаты;

10) организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации; организации, осуществляющие деятельность в сфере обеспечения IT-инфраструктуры;

11) органы государственной власти Ульяновской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также подведомственные им организации, обеспечивающие их деятельность;

12) организации оборонно-промышленного комплекса;

13) организации, осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающей промышленности, с учётом производственной необходимости, связанной:

а) с исполнением заказов;

б) с завершением исполнения работ и услуг, оплаченных до момента введения на территории Ульяновской области режима повышенной готовности;

в) с обеспечением непрерывности товаропроводящих цепочек предприятий, в том числе расположенных за пределами Ульяновской области.

2. Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления:

2.1. Организовать работу с привлечением минимального количества необходимого персонала.

2.2. Задействовать необходимое количество персонала, не превышающее единовременно 25 процентов общей численности (без учёта работников, работающих дистанционно), если штатная численность организации составляет более 50 человек, за исключением организаций, указанных в подпунктах 1-11 пункта 1 настоящего постановления.

2.3. Привлекать работников в количестве, единовременно превышающем 25 процентов общей численности, если штатная численность организации составляет более 50 человек, в порядке, установленном пунктом 3 настоящего постановления.

2.4. Обеспечить содействие Правительству Ульяновской области в осуществлении мониторинга исполнения настоящего постановления.

2.5. Организовать соблюдение методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции, изданных Министерством здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе проведение санитарной обработки помещений и использование средств индивидуальной защиты работников.

2.6. Рекомендовать организовать доставку работников к месту работы и обратно.

3. В случае необходимости привлечения к работе работников в количестве, единовременно превышающем 25 процентов общей численности (при штатной численности более 50 человек), за исключением организаций, указанных в подпунктах 1-11 пункта 1 настоящего постановления:

3.1. Организация направляет в Правительство Ульяновской области письменное обращение с целью получения соответствующего разрешения, содержащее информацию:

об обосновании необходимости привлечения дополнительного персонала;

о штатной численности организации;

о количестве привлекаемого персонала в период действия режима повышенной готовности;

о принятых мерах обеспечения безопасности работников в соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 настоящего постановления и указом Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности".

3.2. Обращение организации о привлечении дополнительного персонала рассматривается рабочей группой, образованной в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления, в течение 1 рабочего дня со дня его поступления в Правительство Ульяновской области.

3.3. В случае положительного рассмотрения письменного обращения организации соответствующее решение в этот же день оформляется распоряжением Правительства Ульяновской области. Об отказе в привлечении дополнительного персонала организация в этот же день уведомляется в письменном виде.

4. Действие настоящего постановления не распространяется на организации, нарушившие исполнение пунктов 2 и 3 настоящего постановления.

5. Первому заместителю Председателя Правительства Ульяновской области Тюрину А.С. сформировать рабочую группу для целей мониторинга исполнения настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин







