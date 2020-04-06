Постановление правительства Ульяновской области от 3 апреля 2020 года № 153-П "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Ульяновской области"

В соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности" и в целях обеспечения социального обслуживания населения Ульяновской области Правительство Ульяновской области постановляет:

1. В период действия на территории Ульяновской области режима повышенной готовности организациям социального обслуживания Ульяновской области бесплатно оказывать получателям социальных услуг услугу по покупке за счёт средств получателя социальных услуг и доставке на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, а также услугу по содействию в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин







