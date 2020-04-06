Указ губернатора Ульяновской области от 3 апреля 2020 года № 43 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

подпункт 3.4.1 подпункта 3.4 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3.4.1. Работу организаций, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, за исключением организаций, включённых в перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, на которые не распространяются ограничения, связанные с приостановлением работы, утверждённый нормативным правовым актом Правительства Ульяновской области.";

пункт 29 изложить в следующей редакции:

"29. Правительству Ульяновской области:

29.1. Утвердить форму и порядок выдачи справок, указанных в подпункте 15.2 пункта 15 и подпункте 28.2 пункта 28 настоящего указа.

29.2. Внести на утверждение Губернатору Ульяновской области правовой акт, устанавливающий порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.";

3) приложение № 1 признать утратившим силу.

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов







