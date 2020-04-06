Утвержден порядок возврата билетов на отменные культурные мероприятия

Правительство утвердило порядок возмещения стоимости билетов на отменные культурные мероприятия, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"В этом случае организатор мероприятия должен предложить какую-то альтернативу. Например, пригласить на другое мероприятие после того, как страна снова начнет жить в нормальном ритме, либо вернуть средства, если человека не устроит этот вариант", - подчеркнул глава правительства.

В этом случае необходимо будет подать заявление на возврат средств или через кассы, когда они откроются, или через интернет, если билет покупался онлайн.