В Китае опубликована "Хроника коронавирусной эпидемии"

В хронологическом порядке записаны основные факты о заболевании, опубликованные когда-либо в Китае, а также о том, как КНР делилась с другими странами опытом противоэпидемической борьбы и совместном продвижении международного сотрудничества в области контроля и предотвращения инфекции.

Новая коронавирусная эпидемия характеризуется как крупнейшая с момента образования КНР чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, по путям передачи - самая широкая, по темпам распространения - самая быстрая, по сложности предотвращения и контроля - самая трудная. В момент вспышки инфекции под руководством ЦК КПК во главе с Си Цзиньпином Китай предпринял всесторонние и строгие меры для сдерживания заболевания. 1,4 миллиарда китайских граждан приложили огромные усилия в борьбе с инфекцией, заплатив за это огромную цену, но именно благодаря этому эпидемическая ситуация непрерывно улучшается, восстанавливается порядок жизни, работы и производства по всей стране.

В последнее время во многих точках мира быстро распространилась пандемия, что стало большим вызовом для глобальной безопасности здоровья людей. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения от 5 апреля, число подтвержденных случаев инфекции в мире превысило 1,13 миллиона, число стран и регионов, оказавшихся под влиянием эпидемии, превысило 200.

Вирус не знает границ. От эпидемии страдают все люди, независимо от расы. Лишь на основе сплоченности и сотрудничества международное сообщество сможет завоевать победу над эпидемией и защитить человечество.