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06.04.2020 17:12
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Китае опубликована "Хроника коронавирусной эпидемии"

Агентство "Синьхуа" сегодня опубликовало "Хронику коронавирусной эпидемии и международного противоэпидемического сотрудничества". В ней содержатся сообщения СМИ и информация, предоставленная Государственным управлением по делам здравоохранения КНР и рядом научно-исследовательских учреждений, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Газета "Жэньминь Жибао" Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
Фото: Газета "Жэньминь Жибао"

В хронологическом порядке записаны основные факты о заболевании, опубликованные когда-либо в Китае, а также о том, как КНР делилась с другими странами опытом противоэпидемической борьбы и совместном продвижении международного сотрудничества в области контроля и предотвращения инфекции.

Новая коронавирусная эпидемия характеризуется как крупнейшая с момента образования КНР чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, по путям передачи - самая широкая, по темпам распространения - самая быстрая, по сложности предотвращения и контроля - самая трудная. В момент вспышки инфекции под руководством ЦК КПК во главе с Си Цзиньпином Китай предпринял всесторонние и строгие меры для сдерживания заболевания. 1,4 миллиарда китайских граждан приложили огромные усилия в борьбе с инфекцией, заплатив за это огромную цену, но именно благодаря этому эпидемическая ситуация непрерывно улучшается, восстанавливается порядок жизни, работы и производства по всей стране.

В последнее время во многих точках мира быстро распространилась пандемия, что стало большим вызовом для глобальной безопасности здоровья людей. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения от 5 апреля, число подтвержденных случаев инфекции в мире превысило 1,13 миллиона, число стран и регионов, оказавшихся под влиянием эпидемии, превысило 200.

Вирус не знает границ. От эпидемии страдают все люди, независимо от расы. Лишь на основе сплоченности и сотрудничества международное сообщество сможет завоевать победу над эпидемией и защитить человечество.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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