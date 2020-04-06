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06.04.2020,  
12:38
Текст:  Алексей Моисеев

Видео: российские "летающие танки" показали боевую мощь в Сербии

Сербские военные на полигоне "Пасуљанске ливаде" смогли оценить боевые возможности новых российских "летающих танков".

Боевые вертолеты Ми-35М, входящие в 714-й противотанковую эскадрилью 98-й воздушной бригады ВВС и ПВО, продемонстрировали применение управляемого ракетного вооружения и 23-мм автоматических пушек.

На этих учениях присутствовал министр обороны страны Александр Вулин.

По словам командира эскадрильи подполковника Добросава Дрндаревича, экипажи Ми-35М прошли необходимую подготовку, позволяющую применять вооружение в сложных погодных условиях и ночью.

Эти вертолеты были введены в состав Сербских вооруженных сил в конце прошлого года. Они предназначены для выполнения широкого круга боевых задач: ликвидации наземных целей, оказания огневой поддержки своим войскам.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Штатные ПТУР "Атака" способны уничтожать любые бронированные объекты: основные боевые танки, БМП, бронетранспортеры и другие. Имеются также двуствольные орудия ГШ-23Л, неуправляемые ракеты различных типов, подвесные пушечные контейнеры.

Винтокрылые машины могут перебрасывать личный состав, грузы, осуществлять разведку и вести патрулирование.

Максимальная скорость полета - 300 км/ч. Дальность с подвесными топливными баками -1 000 км. Максимальная взлетная масса - 11 500 кг.

По оценке сербских военных, "тридцать пятые" хорошо защищены, в распоряжении пилотов имеются самые современные навигационные приборы, электронные индикаторы и прицельные системы.

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