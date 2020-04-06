Во Франции за сутки скончались более 800 человек

Во Франции за минувшие сутки от коронавируса скончались 833 человека. Таким образом, число жертв COVID-19 в стране достигло 8911. Об этом проинформировал министр здравоохранения республики Оливье Веран.

По его словам, которые приводит Le Figaro, в больницах находятся 29752 пациента, у которых был диагностирован коронавирус, 7072 из них в критическом состоянии и помещены в отделения реанимации.

По данным Верана, на сегодняшний день выздоровели уже 17250 человек. При этом министр здравоохранения констатировал, что пик эпидемии в стране еще не пройден.

Он сообщил, что правительство решило начать масштабные медицинские проверки постояльцев домов престарелых. В них с начала эпидемии скончались свыше 2,4 тысячи человек. Тестирование позволит выявить инфицированных и отделить их от других жителей этих центров.