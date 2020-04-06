Указ главы Республики Саха (Якутия) от 6 апреля 2020 года № 1098 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 19 октября 2015 г. № 718 "О единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1569 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие здравоохранения" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 19 октября 2015 г. № 718 "О единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам" следующие изменения:

1) абзац третий пункта 2 после слов "(программного реестра должностей)" дополнить словами ", разработанного на основании примерного перечня должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый год (программного реестра должностей), утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации";

2) в порядке осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Республики Саха (Якутия):

а) в пункте 1.2 слова "в размере 1 миллиона рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров" заменить словами "в размере:

2 миллионов рублей для врачей и 1 миллиона рублей для фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа;

1 миллиона рублей для врачей и 0,5 миллиона рублей для фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в города с населением до 50 тыс. человек.

Прибывшими (переехавшими) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Республики Саха (Якутия), считаются медицинские работники (врачи, фельдшера), впервые трудоустроенные в соответствующем сельском населенном пункте, либо рабочем поселке, либо поселке городского типа, либо городе с населением до 50 тысяч человек.";

б) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3. Предоставление единовременной компенсационной выплаты осуществляется Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство) медицинскому работнику из числа медицинских работников, указанных в пункте 1.1 настоящего порядка (далее - медицинские работники), однократно по одному из оснований, указанному в подпункте 1.2 настоящего порядка, в соответствии с договором о предоставлении единовременной компенсационной выплаты (далее - договор), заключаемым с медицинским работником в соответствии с настоящим порядком.

Министерство вправе принимать решение о предоставлении медицинскому работнику единовременной компенсационной выплаты:

а) при наличии у него обязательств, связанных с целевым обучением (целевой подготовкой), при условии заключения им трудового договора с медицинской организацией, укомплектованность штата которой составляет менее 60 процентов;

б) при условии продолжения медицинским работником, выполнившим обязательства, связанные с целевым обучением (целевой подготовкой), работы в той же медицинской организации, расположенной в сельском населенном пункте, либо рабочем поселке, либо поселке городского типа, либо городе с населением до 50 тыс. человек.";

в) подпункт 2.1.6 после слов "медицинской организации" дополнить словами "или сведения о трудовой деятельности";

г) в пункте 2.6 слово "Основания" заменить словом "Основаниями";

д) подпункт "г" пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

"порядок предоставления медицинскому работнику единовременной компенсационной выплаты в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора в размере:

2 миллионов рублей для врачей и 1 миллиона рублей для фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа;

1 миллиона рублей для врачей и 0,5 миллиона рублей для фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в города с населением до 50 тыс. человек;";

е) в пункте 3.3 слово "двух" заменить словом "пяти";

ж) в приложении № 1 цифры "2018" исключить;

з) в приложении № 3 цифры "2018" исключить;

и) в приложении № 4:

пункты 38, 39, 40, 42, 43 исключить;

пункт 41 считать пунктом 38.

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







