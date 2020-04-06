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6 апреля 2020 г.

Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 5 апреля 2020 года № 386-П "Об утверждении перечня иных организаций, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Дата подписания 5 апреля 2020 г.
Опубликован 6 апреля 2020 г.

В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

Утвердить прилагаемый перечень иных организаций, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов

Утвержден постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 апреля 2020 года № 386-П

Перечень иных организаций, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Организации, осуществляющие деятельность с применением вахтового метода или работающие в полевых (экспедиционных) условиях.

2. Организации, осуществляющие предоставление гостиничных услуг.

3. Организации, осуществляющие инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и являющиеся членами саморегулируемых организаций.

4. Организации, предоставляющие услуги связи и реализующие сопутствующие товары.

5. Организации, осуществляющие розничную торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

6. Организации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

7. Организации, оказывающие услуги по пошиву средств индивидуальной защиты (защитных масок, бахил, халатов и других).

8. Организации, оказывающие ритуальные услуги.

9. Организации, оказывающие услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации, чистки и уборки жилых и нежилых помещений.



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